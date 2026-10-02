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वायरल जोक्स: सरकारी अस्पताल के बेड पर पड़े पप्पू ने नर्स से कही ऐसी बात, पढ़कर छूट जाएगी आपकी हंसी

Fri, 02 Oct 2026 06:05 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Fri, 02 Oct 2026 06:05 PM IST
सार

जोक्स: अच्छे खानपान और अच्छी हवा के साथ इंसान को सेहतमंद रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हंसी इंसान को स्वस्थ रखने में बड़ी भूमिका निभाती है। हंसी-मजाक करने से मानसिक तनाव और चिंता भी दूर होती है। 

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वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock
लेटेस्ट चुटकुले: हंसकर काम करने से कठिन से कठिन काम भी आसानी से हो जाता है। अगर आप बुरे वक्त में भी हंसते रहते हैं, तो यह समय आसानी से बीत जाता है। हंसने से आप मानसिक तनाव का शिकार नहीं होते हैं और कई बीमारियों से बच सकते हैं। हंसी-मजाक करने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए आपको हर दिन खुलकर हंसना चाहिए। इसलिए हम आपको हंसाने के लिए हर दिन की तरह कुछ मजेदार चुटकुले (Chutkule) लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। 





सरकारी अस्पताल के बेड पर पड़े पप्पू ने नर्स से कहा-
ऐसी बीमारी से तो मर जाना अच्छा है
नर्स- हम पूरी कोशिश कर तो रहे हैं.....



पप्पू- डॉक्टर साहब, आपने अस्पताल में नर्स बहुत अच्छी रखी है,
उसके हाथ लगाते ही मैं ठीक हो गया
डॉक्टर- मैं जानता हूं भाई,
थप्पड़ की आवाज़ बाहर तक आई थी......
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जोक्स - फोटो : अमर उजाला
टीचर- तुम्हारा नाम क्या है?
चिंटू- निसार
टीचर- तुम्हारा जन्म कैसे हुआ?
चिंटू- जवानी जानेमन, हसीन दिलरुबा, 
मिले दो दिल जंवा, निसार हो गया 
चिंटू का जवाब सुनकर टीचर के होश उड़ गए..... 
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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock
पति- तुम हर बात पर हमेशा मेरा-मेरा करती हो,
हमारा कहना चाहिए
पत्नी अलमारी में कुछ ढूंढ रही होती है
पति- क्या ढूंढ रही हो?
पत्नी- हमारा पेटीकोट......



मजेदार चुटकुले: बॉयफ्रेंड की बात सुनकर गर्लफ्रेंड के होश उड़ गए, पढ़िए धमाकेदार जोक्स


हिंदी जोक्स: लड़की ने रखा लड़के के लिए व्रत, फिर जो हुआ पढ़कर हो जाएंगे लोटपोट 
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मजेदार हिंदी जोक्स - फोटो : Adobe Stock
पिंकी पडिंत के पास जाकर बोली-
पडिंत जी मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है?
पडिंत- कैसे होगी पगली, तेरी कुंडली में तो 
सुख ही सुख लिखा है......



बाबा ने महिला को बताया मौनव्रत का मतलब
महिला- बाबा मौनव्रत किसे कहते हैं
बाबा- जब हम कई साल नहीं बोलते हैं,
उसे मौनव्रत कहते हैं
महिला- पर हम लोग तो उसे शादी कहते हैं.....
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बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड जोक्स - फोटो : freepik
गप्पू- कितनी अच्छी बीवी है यार मेरी
पप्पू- वो कैसे?
गप्पू- मुझे बिना मारे अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई
भगवान करें सबको ऐसी ही बीवी मिले.....



(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
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