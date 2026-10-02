वायरल जोक्स: सरकारी अस्पताल के बेड पर पड़े पप्पू ने नर्स से कही ऐसी बात, पढ़कर छूट जाएगी आपकी हंसी

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लेटेस्ट चुटकुले: हंसकर काम करने से कठिन से कठिन काम भी आसानी से हो जाता है। अगर आप बुरे वक्त में भी हंसते रहते हैं, तो यह समय आसानी से बीत जाता है। हंसने से आप मानसिक तनाव का शिकार नहीं होते हैं और कई बीमारियों से बच सकते हैं। हंसी-मजाक करने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए आपको हर दिन खुलकर हंसना चाहिए। इसलिए हम आपको हंसाने के लिए हर दिन की तरह कुछ मजेदार चुटकुले (Chutkule) लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे।









सरकारी अस्पताल के बेड पर पड़े पप्पू ने नर्स से कहा-

ऐसी बीमारी से तो मर जाना अच्छा है

नर्स- हम पूरी कोशिश कर तो रहे हैं.....







पप्पू- डॉक्टर साहब, आपने अस्पताल में नर्स बहुत अच्छी रखी है,

उसके हाथ लगाते ही मैं ठीक हो गया

डॉक्टर- मैं जानता हूं भाई,

थप्पड़ की आवाज़ बाहर तक आई थी...... हंसकर काम करने से कठिन से कठिन काम भी आसानी से हो जाता है। अगर आप बुरे वक्त में भी हंसते रहते हैं, तो यह समय आसानी से बीत जाता है। हंसने से आप मानसिक तनाव का शिकार नहीं होते हैं और कई बीमारियों से बच सकते हैं। हंसी-मजाक करने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए आपको हर दिन खुलकर हंसना चाहिए। इसलिए हम आपको हंसाने के लिए हर दिन की तरह कुछ मजेदार चुटकुले (Chutkule) लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे।

2 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला

टीचर- तुम्हारा नाम क्या है?

चिंटू- निसार

टीचर- तुम्हारा जन्म कैसे हुआ?

चिंटू- जवानी जानेमन, हसीन दिलरुबा,

मिले दो दिल जंवा, निसार हो गया

चिंटू का जवाब सुनकर टीचर के होश उड़ गए.....

3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

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4 of 5 मजेदार हिंदी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

पिंकी पडिंत के पास जाकर बोली-

पडिंत जी मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है?

पडिंत- कैसे होगी पगली, तेरी कुंडली में तो

सुख ही सुख लिखा है......







बाबा ने महिला को बताया मौनव्रत का मतलब

महिला- बाबा मौनव्रत किसे कहते हैं

बाबा- जब हम कई साल नहीं बोलते हैं,

उसे मौनव्रत कहते हैं

महिला- पर हम लोग तो उसे शादी कहते हैं.....

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5 of 5 बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड जोक्स - फोटो : freepik