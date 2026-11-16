देसी जोक्स: पूजा कराने पहुंचे पंडित जी को महिला ने ऐसे उलझाया, सुनकर छूट जाएगी हंसी

1 of 5 वायरल फनी चुटकुले - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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जिंदगी की भागदौड़ में छोटी-छोटी खुशियां ही दिन को खास बना देती हैं। कभी सुबह की चाय के साथ परिवार से गपशप करना, कभी पड़ोसियों के साथ हंसी-मजाक करना तो कभी किसी की मजेदार बात सुनकर अचानक ठहाका लगा देना। ऐसे ही पल रोजमर्रा की जिंदगी की थकान को दूर कर देते हैं। हमारे घरों में पूजा-पाठ और धार्मिक आयोजनों के दौरान भी कई बार ऐसे मजेदार किस्से हो जाते हैं, जिन्हें याद करके बाद में भी हंसी आती है। ऐसी ही मजेदार नोकझोंक पर आधारित ये चुटकुले आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के साथ दिन को भी खुशनुमा बना देंगे।





महिला - पंडित जी, पूजा करने का सबसे अच्छा समय कौन-सा होता है?

पंडित जी - सुबह ब्रह्म मुहूर्त में।

महिला - और अगर सुबह उठने का मन न हो तो?

पंडित जी - फिर भगवान को भी समझाना पड़ेगा कि भक्त अभी सो रहा है!

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2 of 5 मजेदार हिंदी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

महिला - पंडित जी, भगवान मेरी प्रार्थना सुनते क्यों नहीं हैं?

पंडित जी - बेटी, तुम प्रार्थना कब करती हो?

महिला - जब भी कोई परेशानी आती है।

पंडित जी - तो भगवान सोचते होंगे कि आज फिर कोई नई शिकायत लेकर आ गई!

3 of 5 Viral funny jokes - फोटो : Freepik

महिला - पंडित जी, प्रसाद थोड़ा ज्यादा दे दीजिए।

पंडित जी - इतना प्रसाद किसके लिए चाहिए?

महिला - घर में सबको देना है।

पंडित जी - तो सबको लेकर आ जातीं।

महिला - सबको साथ लाती तो प्रसाद बांटने से पहले ही खत्म हो जाता!

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4 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : freepik

महिला - पंडित जी, व्रत में क्या-क्या नहीं खाना चाहिए?

पंडित जी - अनाज, नमक और कुछ दूसरी चीजों से परहेज करना चाहिए।

महिला - अच्छा, मिठाई खा सकते हैं?

पंडित जी - व्रत के नियमों के हिसाब से।

महिला - फिर तो मेरा व्रत बहुत अच्छा जाएगा, मिठाई के लिए तो मैं कभी मना नहीं करती!

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