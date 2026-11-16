देसी जोक्स: पूजा कराने पहुंचे पंडित जी को महिला ने ऐसे उलझाया, सुनकर छूट जाएगी हंसी

जिंदगी की भागदौड़ में छोटी-छोटी खुशियां ही दिन को खास बना देती हैं। कभी सुबह की चाय के साथ परिवार से गपशप करना, कभी पड़ोसियों के साथ हंसी-मजाक करना तो कभी किसी की मजेदार बात सुनकर अचानक ठहाका लगा देना। ऐसे ही पल रोजमर्रा की जिंदगी की थकान को दूर कर देते हैं। हमारे घरों में पूजा-पाठ और धार्मिक आयोजनों के दौरान भी कई बार ऐसे मजेदार किस्से हो जाते हैं, जिन्हें याद करके बाद में भी हंसी आती है। ऐसी ही मजेदार नोकझोंक पर आधारित ये चुटकुले आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के साथ दिन को भी खुशनुमा बना देंगे।
महिला - पंडित जी, पूजा करने का सबसे अच्छा समय कौन-सा होता है?
पंडित जी - सुबह ब्रह्म मुहूर्त में।
महिला - और अगर सुबह उठने का मन न हो तो?
पंडित जी - फिर भगवान को भी समझाना पड़ेगा कि भक्त अभी सो रहा है!
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महिला - पंडित जी, भगवान मेरी प्रार्थना सुनते क्यों नहीं हैं?
पंडित जी - बेटी, तुम प्रार्थना कब करती हो?
महिला - जब भी कोई परेशानी आती है।
पंडित जी - तो भगवान सोचते होंगे कि आज फिर कोई नई शिकायत लेकर आ गई!
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महिला - पंडित जी, प्रसाद थोड़ा ज्यादा दे दीजिए।
पंडित जी - इतना प्रसाद किसके लिए चाहिए?
महिला - घर में सबको देना है।
पंडित जी - तो सबको लेकर आ जातीं।
महिला - सबको साथ लाती तो प्रसाद बांटने से पहले ही खत्म हो जाता!
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महिला - पंडित जी, व्रत में क्या-क्या नहीं खाना चाहिए?
पंडित जी - अनाज, नमक और कुछ दूसरी चीजों से परहेज करना चाहिए।
महिला - अच्छा, मिठाई खा सकते हैं?
पंडित जी - व्रत के नियमों के हिसाब से।
महिला - फिर तो मेरा व्रत बहुत अच्छा जाएगा, मिठाई के लिए तो मैं कभी मना नहीं करती!
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पंडित जी - बेटी, पूजा करते समय मन को शांत रखना चाहिए।
महिला - पंडित जी, कोशिश तो करती हूं।
पंडित जी - फिर मन कहां भटकता है?
महिला - कभी सब्जी में नमक कम होने लगता है, कभी गैस पर दूध चढ़ा याद आ जाता है!
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)