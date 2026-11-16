फनी जोक्स: प्रेमिका- तुम मुझे अपनी सबसे प्यारी चीज कब दोगे? लड़के ने दिया ऐसा जवाब कि हंस पड़ेंगे आप

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock







Link Copied



प्यार का रिश्ता भी बड़ा मजेदार होता है। कभी साथ बैठकर चाय पीना, तो कभी एक-दूसरे के साथ घूमने निकल जाना, कभी छोटी-सी बात पर रूठ जाना तो कभी बिना किसी वजह के एक-दूसरे को हंसाना। जिंदगी की रोजमर्रा की भागदौड़ में यही छोटे-छोटे पल चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। प्रेमी और प्रेमिका के रिश्ते में तो प्यार के साथ-साथ नोकझोंक का भी अपना अलग मजा होता है। कभी प्रेमिका अपने प्रेमी से ऐसे सवाल पूछ लेती है, जिनका जवाब देना उसके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं होता। वहीं, प्रेमी भी अपनी होशियारी दिखाने में पीछे नहीं रहते। तो अगर आप भी कुछ देर के लिए अपनी परेशानियां भूलकर मुस्कुराना चाहते हैं, तो पढ़िए प्रेमी और प्रेमिका के बीच होने वाली मजेदार बातचीत पर आधारित ये चुटकुले।





प्रेमिका - तुम मुझे अपनी सबसे प्यारी चीज कब दोगे?

प्रेमी - अभी दे सकता हूं।

प्रेमिका - सच में! क्या दोगे?

प्रेमी - अपना मोबाइल।

प्रेमिका - इतना प्यार करते हो मुझसे?

प्रेमी - हां, लेकिन पहले इसका पासवर्ड बता दो!

Trending Videos

2 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock

प्रेमिका - अगर मैं तुमसे शॉपिंग के लिए पैसे मांगूं तो दोगे?

प्रेमी - बिल्कुल दूंगा।

प्रेमिका - कितने दोगे?

प्रेमी - जितने में तुम खुश हो जाओ।

प्रेमिका - सच में?

प्रेमी - हां, और अगर इतने में खुश न हुई तो फिर मेरी बारी आएगी रोने की!

3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

प्रेमिका - तुम मुझे दिन में कितनी बार याद करते हो?

प्रेमी - जब भी मोबाइल उठाता हूं।

प्रेमिका - इतना याद करते हो मुझे!

प्रेमी - हां, क्योंकि हर बार तुम्हारा मैसेज चेक करना पड़ता है कि कहीं कोई नया सवाल तो नहीं आया!

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock/ Amar Ujala

प्रेमिका - इस रविवार मुझे कहीं घुमाने ले चलोगे?

प्रेमी - बिल्कुल, जहां तुम कहोगी।

प्रेमिका - पक्का?

प्रेमी - हां, बस एक शर्त है।

प्रेमिका - क्या?

प्रेमी - वापस आने का रास्ता मैं चुनूंगा, ताकि शॉपिंग की दुकानें न पड़ें!

विज्ञापन

5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik