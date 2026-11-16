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फनी जोक्स: प्रेमिका- तुम मुझे अपनी सबसे प्यारी चीज कब दोगे? लड़के ने दिया ऐसा जवाब कि हंस पड़ेंगे आप

Mon, 16 Nov 2026 04:27 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Mon, 16 Nov 2026 04:27 PM IST
सार

Funny Jokes: प्रेमी और प्रेमिका के रिश्ते में प्यार के साथ थोड़ी नोकझोंक और हंसी-मजाक भी जरूरी है। कभी गर्लफ्रेंड के सवालों में बॉयफ्रेंड उलझ जाता है तो कभी उसके जवाब सुनकर प्रेमिका की हंसी छूट जाती है। यहां पढ़िए प्रेमी और प्रेमिका के ऐसे ही मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आपका मूड भी एकदम अच्छा हो जाएगा।
 

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Funny Boyfriend Girlfriend Jokes Her Question Left Him Completely Speechless
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

प्यार का रिश्ता भी बड़ा मजेदार होता है। कभी साथ बैठकर चाय पीना, तो कभी एक-दूसरे के साथ घूमने निकल जाना, कभी छोटी-सी बात पर रूठ जाना तो कभी बिना किसी वजह के एक-दूसरे को हंसाना। जिंदगी की रोजमर्रा की भागदौड़ में यही छोटे-छोटे पल चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। प्रेमी और प्रेमिका के रिश्ते में तो प्यार के साथ-साथ नोकझोंक का भी अपना अलग मजा होता है। कभी प्रेमिका अपने प्रेमी से ऐसे सवाल पूछ लेती है, जिनका जवाब देना उसके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं होता। वहीं, प्रेमी भी अपनी होशियारी दिखाने में पीछे नहीं रहते। तो अगर आप भी कुछ देर के लिए अपनी परेशानियां भूलकर मुस्कुराना चाहते हैं, तो पढ़िए प्रेमी और प्रेमिका के बीच होने वाली मजेदार बातचीत पर आधारित ये चुटकुले।




प्रेमिका - तुम मुझे अपनी सबसे प्यारी चीज कब दोगे?
प्रेमी - अभी दे सकता हूं।
प्रेमिका - सच में! क्या दोगे?
प्रेमी - अपना मोबाइल।
प्रेमिका - इतना प्यार करते हो मुझसे?
प्रेमी - हां, लेकिन पहले इसका पासवर्ड बता दो!
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Funny Boyfriend Girlfriend Jokes Her Question Left Him Completely Speechless
जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock

प्रेमिका - अगर मैं तुमसे शॉपिंग के लिए पैसे मांगूं तो दोगे?
प्रेमी - बिल्कुल दूंगा।
प्रेमिका - कितने दोगे?
प्रेमी - जितने में तुम खुश हो जाओ।
प्रेमिका - सच में?
प्रेमी - हां, और अगर इतने में खुश न हुई तो फिर मेरी बारी आएगी रोने की!

Funny Boyfriend Girlfriend Jokes Her Question Left Him Completely Speechless
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

प्रेमिका - तुम मुझे दिन में कितनी बार याद करते हो?
प्रेमी - जब भी मोबाइल उठाता हूं।
प्रेमिका - इतना याद करते हो मुझे!
प्रेमी - हां, क्योंकि हर बार तुम्हारा मैसेज चेक करना पड़ता है कि कहीं कोई नया सवाल तो नहीं आया!

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Funny Boyfriend Girlfriend Jokes Her Question Left Him Completely Speechless
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock/ Amar Ujala

प्रेमिका - इस रविवार मुझे कहीं घुमाने ले चलोगे?
प्रेमी - बिल्कुल, जहां तुम कहोगी।
प्रेमिका - पक्का?
प्रेमी - हां, बस एक शर्त है।
प्रेमिका - क्या?
प्रेमी - वापस आने का रास्ता मैं चुनूंगा, ताकि शॉपिंग की दुकानें न पड़ें!

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Funny Boyfriend Girlfriend Jokes Her Question Left Him Completely Speechless
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

प्रेमिका - तुम्हें मेरी कौन-सी बात सबसे अच्छी लगती है?
प्रेमी - तुम्हारी सादगी।
प्रेमिका - और कौन-सी बात सबसे बुरी लगती है?
प्रेमी - जब तुम पूछती हो कि मेरी कौन-सी बात सबसे अच्छी लगती है!

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

 

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