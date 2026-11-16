Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Humour ›   Grandma and Grandson Jokes These Funny Conversations Will Make You Laugh Out Loud

हिंदी जोक्स: पोते की होशियारी के आगे दादी भी हुईं फेल, मजेदार जवाब सुनकर नहीं रुकेगी हंसी

Mon, 16 Nov 2026 02:50 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Mon, 16 Nov 2026 02:50 PM IST
सार

Hindi Jokes: दादी और पोते की नोकझोंक में प्यार के साथ-साथ हंसी-मजाक भी खूब देखने को मिलता है। कभी दादी की सीख पर पोता मजेदार जवाब दे देता है, तो कभी उसकी शरारतें दादी को हंसने पर मजबूर कर देती हैं। पढ़िए दादी और पोते के बीच बातचीत पर आधारित ये मजेदार जोक्स, जो आपका दिन बना देंगे।
 

विज्ञापन
Grandma and Grandson Jokes These Funny Conversations Will Make You Laugh Out Loud
वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

घर में बच्चों की किलकारियां गूंजती रहें तो माहौल अपने आप खुशनुमा हो जाता है। कभी उनके साथ खेलना, कभी उनकी छोटी-छोटी शरारतों पर हंसना तो कभी उनकी मासूम बातों को सुनकर हैरान रह जाना, ये पल जिंदगी की सबसे प्यारी खुशियों में शामिल होते हैं। खासकर दादी और पोते का रिश्ता तो बड़ा ही अनोखा होता है। दादी के पास पोते को सुनाने के लिए पुराने जमाने के ढेरों किस्से होते हैं, तो पोते के पास हर बात का अपना ही अनोखा जवाब होता है। तो चलिए, आज दादी और पोते के बीच होने वाली मजेदार कुछ ऐसे चुटकुले पढ़ते हैं, जिन्हें पढ़कर आपकी भी हंसी छूट जाएगी।



दादी - बेटा, तुम्हें मेरा जन्मदिन याद है?
पोता - हां दादी, बिल्कुल!
दादी - अच्छा, बताओ कब है?
पोता - जिस दिन मम्मी घर में सबसे ज्यादा पकवान बनाती हैं!
Trending Videos
Grandma and Grandson Jokes These Funny Conversations Will Make You Laugh Out Loud
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

दादी - बेटा, दिनभर मोबाइल में क्या देखते रहते हो?
पोता - दादी, दुनिया देखता हूं।
दादी - अच्छा! तो जरा रसोई में जाकर देखना, तुम्हारी दुनिया में दूध उबलकर बाहर तो नहीं आ गया!

Grandma and Grandson Jokes These Funny Conversations Will Make You Laugh Out Loud
वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

दादी - बेटा, हमेशा सच बोलना चाहिए।
पोता - जी दादी।
दादी - अच्छा, बताओ आज स्कूल में क्या पढ़ाया?
पोता - सच बताऊं तो आधा समय तो मैं आपकी तरह जम्हाई ले रहा था!

विज्ञापन
विज्ञापन
Grandma and Grandson Jokes These Funny Conversations Will Make You Laugh Out Loud
वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

दादी - मेरा चश्मा कहां रखा है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
पोता - दादी, आपके सिर पर रखा है।
दादी - अरे! मुझे दिख क्यों नहीं रहा?
पोता - दादी, चश्मा आंखों पर लगाने के लिए होता है, सिर पर सजाने के लिए नहीं!

विज्ञापन
Grandma and Grandson Jokes These Funny Conversations Will Make You Laugh Out Loud
जोक्स का पिटारा - फोटो : freepik

पोता - दादी, आपके जमाने में गूगल था?
दादी - नहीं बेटा, हमारे जमाने में तुम्हारे दादाजी थे।
पोता - वो कैसे?
दादी - हर सवाल का जवाब देने के बजाय कहते थे, मुझे क्या पता!

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed