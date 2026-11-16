हिंदी जोक्स: पोते की होशियारी के आगे दादी भी हुईं फेल, मजेदार जवाब सुनकर नहीं रुकेगी हंसी

घर में बच्चों की किलकारियां गूंजती रहें तो माहौल अपने आप खुशनुमा हो जाता है। कभी उनके साथ खेलना, कभी उनकी छोटी-छोटी शरारतों पर हंसना तो कभी उनकी मासूम बातों को सुनकर हैरान रह जाना, ये पल जिंदगी की सबसे प्यारी खुशियों में शामिल होते हैं। खासकर दादी और पोते का रिश्ता तो बड़ा ही अनोखा होता है। दादी के पास पोते को सुनाने के लिए पुराने जमाने के ढेरों किस्से होते हैं, तो पोते के पास हर बात का अपना ही अनोखा जवाब होता है। तो चलिए, आज दादी और पोते के बीच होने वाली मजेदार कुछ ऐसे चुटकुले पढ़ते हैं, जिन्हें पढ़कर आपकी भी हंसी छूट जाएगी।
दादी - बेटा, तुम्हें मेरा जन्मदिन याद है?
पोता - हां दादी, बिल्कुल!
दादी - अच्छा, बताओ कब है?
पोता - जिस दिन मम्मी घर में सबसे ज्यादा पकवान बनाती हैं!
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मजेदार फनी जोक्स
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दादी - बेटा, दिनभर मोबाइल में क्या देखते रहते हो?
पोता - दादी, दुनिया देखता हूं।
दादी - अच्छा! तो जरा रसोई में जाकर देखना, तुम्हारी दुनिया में दूध उबलकर बाहर तो नहीं आ गया!
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वायरल फनी जोक्स
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दादी - बेटा, हमेशा सच बोलना चाहिए।
पोता - जी दादी।
दादी - अच्छा, बताओ आज स्कूल में क्या पढ़ाया?
पोता - सच बताऊं तो आधा समय तो मैं आपकी तरह जम्हाई ले रहा था!
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वायरल चुटकुले
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दादी - मेरा चश्मा कहां रखा है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
पोता - दादी, आपके सिर पर रखा है।
दादी - अरे! मुझे दिख क्यों नहीं रहा?
पोता - दादी, चश्मा आंखों पर लगाने के लिए होता है, सिर पर सजाने के लिए नहीं!
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जोक्स का पिटारा
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पोता - दादी, आपके जमाने में गूगल था?
दादी - नहीं बेटा, हमारे जमाने में तुम्हारे दादाजी थे।
पोता - वो कैसे?
दादी - हर सवाल का जवाब देने के बजाय कहते थे, मुझे क्या पता!
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)