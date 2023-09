Funny Jokes: टीचर: अगर रात में मच्छर काटे तो क्या करना चाहिए? छात्र ने दिया गजब का जवाब

1 of 5

Funny Jokes in Hindi: आज कल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हंसना और हंसाना बहुत जरूरी है। काम के बोझ और समय न मिलने की वजह से लोगों के पास हंसने का भी समय नहीं है। हालांकि हमें अपने समय में कुछ टाइम निकाल दिन में कम से कम एक बार जरूर हंसना चाहिए। हंसने से मन तरोताजा रहता है और आपसे नकारात्मकता दूर रहती है। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स (Majedar Jokes in Hindi) लेकर आए हैं। इन जोक्स (Jokes in Hindi) को पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला...



एक आदमी अपने ससुराल गया

उसकी सास ने 7 दिन तक पालक का साग खिलाया फिर 8वें दिन सास बोली- बेटा क्या खाओगे

दामाद- अरे आप खेत दिखा दो खुद चर आऊंगा!

दामाद की बात सुनकर पास खड़ी बीवी की छूट गई हंसी