Funny Jokes: चिंटू- सगाई और शादी के बीच में थोड़ा समय क्यों रखा जाता है? पिंटू ने दिया मजेदार जवाब

Funny Jokes in Hindi: अगर आप पसन्न रहते हैं, तो मानसिक तनाव आपसे हमेशा दूर रहता है। हल्की हंसी भी किसी के चेहरे की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। इंसान को सेहतमंद रहने के लिए हंसना बेहद फायदेमंद होता है। हम सभी को जरूर हंसना चाहिए। इसीलिए हम आपके लिए हर दिन की तरह कुछ मजेदार जोक्स (majedar joke sin hindi) और वायरल चुटकुले (viral chutkule in hindi) लेकर आए हैं। इन जोक्स (viral jokes in hindi) को पढ़कर आप अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला...



मरने से पहले ससुर ने अपने दमाद से बोला- मैं जा रहा हूं, अब हम स्वर्ग में मिलेंगे

बस उसी दिन से दामाद दारू पीने लगा, कुल मिलाकर दुनिया के सारे बुरे काम करने लगा... कुछ भी हो जाए, स्वर्ग नहीं जाना है...

मतलब ससुर से मिलने नहीं जाना है।