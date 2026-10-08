फनी जोक्स: टीचर- तुम पढ़ने में ध्यान क्यों नहीं देते हो? चिंटू का जवाब सुनकर डे मारा डंडा

1 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : अमर उजाला







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फनी जोक्स: जोक्स और चुटकुले जिंदगी में गर्माहट घोलने का काम करते हैं। हंसने से शरीर में सकारात्मकता का संचार होता है। इसके साथ ही आप हमेशा प्रसन्न रहता है। हंसने के एक नहीं, बल्कि कई फायदे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी सेहतमंद रहने के लिए हंसने की सलाह देते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला...



एक औरत थाली लेके मंदिर जा रही थी

अचानक एक आदमी आता है और बोलता है

आदमी- बहन जी पिंकी आपकी ही बेटी हैं ना ?

औरत- हां तो

आदमी- आपको पता है आपकी बेटी कॉलेज जाने के बहाने कहां जाती है

औरत- मेरे को क्या

आदमी- लेकिन वो तो आपकी बेटी है

औरत- तो फिर तेरे को क्या?

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2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

टीचर- तुम पढ़ने में ध्यान क्यों नहीं देते हो?

चिंटू- क्योंकि पढ़ाई सिर्फ दो वजह से की जाती है सर

पहला कारण है डर और दूसरा कारण शौक

चिंटू- बिना वजह के शौक हम पालते नहीं और

डरते तो हम किसी के बाप से नहीं

टीचर ने दे मारा डंडा



3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik