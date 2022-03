1 of 7 मजेदार जोक्स - फोटो : iStock

Jokes In Hindi: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोग मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। अगर हमें मानसिक तनाव से होने वाली गंभीर बीमारियों से बचना है, तो हंसी को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए। हंसी एक दवा के समान है। इसलिए हर दिन हंसना मुस्कुराना बेहद जरूरी है। हंसने के लिए पढ़िए नीचे दिए जोक्स को...



संता अपनी गर्लफ्रेंड पम्मी को नए नंबर से फोन लगाता है।



संता- हैलो जान कैसी हो, "I Miss you so much"



लड़की- तू चिंटू बोल रहा है न?



संता- अरे वाह, मेरी आवाज़ से ही पहचान लिया...



लड़की-तेरे पापा का नाम हीरालाल ही है न



संता- चौंककर हां, बिलकुल सही



लड़की- और तेरे दादा का नाम बनवारीलाल है?

पप्पू- अरे लगता है तू मेरी दीवानी हो गयी है, मेरी पूरी डिटेल रखने लगी है तू



लड़की- अबे गधे मैं तेरी मां बोल रही हूं, समझा



संता- मजाक क्यों कर रही हो पम्मी



उधर से आवाज आती है अरे बेवकूफ तूने पम्मी की जगह गलती से मम्मी का नंबर लगा दिया है। तू घर आ फिर बताती हुं तुझे...

पत्नी- क्या तुम कल पड़ोसन के साथ फिल्म देखने गए थे?

पति- क्या करूं, तुम तो जानती ही हो।

आज कल परिवार के साथ देखने लायक फ़िल्में बनती ही कहा हैं।

पत्नी हो गई बेहोश

लड़की- मैं तुम्हारे लिए आग पर भी चल सकती हूं, नदी में कूद सकती हूं।



लड़का- लव यू जानू, क्या तुम मुझसे अभी मिलने आ सकती हो,



लड़की- पागल हो क्या इतनी धूप में कैसे आ सकती हूं

सन्नाटे में लड़का

मास्टर जी- तुमने कभी कोई अच्छा काम किया है?



भोलू - जी सर, बिल्कुल किया है!



मास्टर- कौन सा?



भोलू- एक बार एक महिला आराम से घर जा रही थी,



मैंने उनके पीछे कुत्ता दौड़ा दिया, वह जल्दी घर पहुंच गई।

