Funny Jokes: बाप-बेटी की बातें पढ़कर हंस हंसकर हो जाएंगे लोटपोट

Funny Jokes in Hindi: हंसने-मुस्कुराने से आपके आस-पास सकारात्म माहौल बनता है। इससे आपका मन प्रसन्न रहता है। इसके साथ ही आप तनाव से दूर रहते हैं। अगर आप मानसिक तनाव दूर रहेंगे, तो हमेशा सेहतमंद रह सकते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल जोक्स (Viral Jokes And Chutkule in Hindi) लेकर आए हैं। इन मजेदार जोक्स (Majedar Jokes in Hindi) को पढ़कर आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर...



संता ने बंता से पूछा- तू लड़की देखने गया था, क्या लड़की पसंद नहीं आई? शादी क्यों तोड़ दी?

बंता- यार लड़की तो सुंदर थी लेकिन उसका कोई ब्वॉयफ्रेंड नहीं था...

संता- यह तो और अच्छी बात है कि उसका कोई ब्वॉयफ्रेंड नहीं था।

बंता- जो आज तक किसी की न हो सकी, वो मेरी क्या होगी? मैं तो शादी उसी लड़की से करूंगा जिसका ब्वॉयफ्रेंड हो!

पापा- बेटी बड़ी हो के क्या करोगी ?

बेटी- शादी...

पापा- गलत बात है...

अभी से किसी का बुरा नहीं सोचते...



पप्पू को एक बार मुगलों के सैनिकों ने बेअदबी के जुर्म में पकड़ लिया और उसे अपने बादशाह के पास ले गए।

बादशाह - इसने अपराध किया है तो इसे बंदी बना दिया जाए।

पप्पू- नहीं, नहीं जहां पनाह.. रहम फरमाइए, मुझे बंदा ही रहने दिया जाए



मोटू- तुझे सबसे ज्यादा इज्जत कौन देता है?

पतलू- अलमारी में रखे कपड़ देते हैं।

मोटू- वह कैसे?

पतलू- जब भी खोलता हूं तो 2-3 कपड़े आकर कदमों में गिर जाते हैं!