Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Humour ›   Funny Saas Bahu Jokes Hilarious Mother-in-Law and Daughter in Law Conversations

वायरल जोक्स: सास ने पूछा तुम्हारी सबसे अच्छी आदत क्या है? बहू का जवाब सुनकर छूट जाएगी हंसी

Wed, 11 Nov 2026 12:22 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Wed, 11 Nov 2026 12:22 PM IST
सार

Viral Jokes: सास और बहू की नोकझोंक में कई बार ऐसी मजेदार बातें सामने आती हैं, जो घर के माहौल को खुशनुमा बना देती हैं। कभी सास अपनी समझदारी से बहू को जवाब देती हैं, तो कभी बहू अपनी हाजिरजवाबी से उन्हें हंसा देती है। ये जोक्स इसी रिश्ते की हल्की-फुल्की मस्ती को सामने लाते हैं।
 

विज्ञापन
Funny Saas Bahu Jokes Hilarious Mother-in-Law and Daughter in Law Conversations
सास-बहू जोक्स - फोटो : Adobe Stock

जिंदगी की भागदौड़ में खुश रहने के लिए हमेशा किसी खास मौके का इंतजार नहीं करना पड़ता। कभी सुबह की चाय के साथ परिवार की गपशप हो जाए, कभी रसोई में पसंदीदा पकवान बन जाए या फिर शाम को सब लोग साथ बैठकर हंसी-मजाक कर लें, तो दिन अपने आप अच्छा बन जाता है। घर में छोटी-छोटी बातों पर होने वाली बातचीत भी कई बार यादगार बन जाती है। खासकर जब परिवार के दो सदस्यों का स्वभाव अलग-अलग हो, लेकिन दोनों के पास एक-दूसरे को जवाब देने के लिए मजेदार बातें मौजूद हों। तो चलिए, पढ़ते हैं सास-बहू के कुछ नए और मजेदार जोक्स, जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएंगे।




सास - बहू, तुम इतनी जल्दी बाजार से वापस कैसे आ गईं?
बहू - मम्मी जी, दुकानदार ने कहा कि सामान कल और सस्ता मिलेगा।
सास - तो तुम कल जाओगी?
बहू - नहीं, कल तक मेरा खरीदने का मन ही बदल जाएगा।
Trending Videos
Funny Saas Bahu Jokes Hilarious Mother-in-Law and Daughter in Law Conversations
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

बहू - मम्मी जी, आपको मेरी कौन-सी आदत सबसे अच्छी लगती है?
सास - तुम्हारी यह आदत कि तुम हर बात खुलकर कह देती हो।
बहू - और कौन-सी आदत पसंद नहीं है?
सास - यही कि तुम हर बात खुलकर कह देती हो!

Funny Saas Bahu Jokes Hilarious Mother-in-Law and Daughter in Law Conversations
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

सास - बहू, तुम्हें घर में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत महसूस होती है?
बहू - एक ऐसी अलमारी की, जिसमें सामान रखने के बाद वह खुद ही अपनी जगह पर पहुंच जाए।
सास - ऐसी अलमारी तो मैंने भी कभी नहीं देखी।
बहू - इसीलिए तो कह रही हूं, घर में इसकी बहुत जरूरत है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Funny Saas Bahu Jokes Hilarious Mother-in-Law and Daughter in Law Conversations
वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

सास - बहू, आजकल तुम बहुत शांत रहती हो। कोई परेशानी है क्या?
बहू - नहीं मम्मी जी, बस मैंने बोलने से पहले सोचना शुरू कर दिया है।
सास - बहुत अच्छी बात है।
बहू - हां, अब सोचने में ही इतना समय लग जाता है कि बोलने की बारी ही नहीं आती।

विज्ञापन
Funny Saas Bahu Jokes Hilarious Mother-in-Law and Daughter in Law Conversations
वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

बहू - मम्मी जी, आप हर चीज इतनी संभालकर क्यों रखती हैं?
सास - बेटा, पुराने समय में चीजों की कद्र करना सिखाया जाता था।
बहू - बिल्कुल सही कहती हैं।
सास - तुम्हें भी कुछ सीखना चाहिए।
बहू - जी, इसीलिए आपका पुराना चश्मा भी संभालकर रखा है। अब आप उसी से मुझे ढूंढ लिया कीजिए, जब मैं कहीं दिखाई न दूं।

 

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed