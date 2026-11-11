वायरल जोक्स: सास ने पूछा तुम्हारी सबसे अच्छी आदत क्या है? बहू का जवाब सुनकर छूट जाएगी हंसी

जिंदगी की भागदौड़ में खुश रहने के लिए हमेशा किसी खास मौके का इंतजार नहीं करना पड़ता। कभी सुबह की चाय के साथ परिवार की गपशप हो जाए, कभी रसोई में पसंदीदा पकवान बन जाए या फिर शाम को सब लोग साथ बैठकर हंसी-मजाक कर लें, तो दिन अपने आप अच्छा बन जाता है। घर में छोटी-छोटी बातों पर होने वाली बातचीत भी कई बार यादगार बन जाती है। खासकर जब परिवार के दो सदस्यों का स्वभाव अलग-अलग हो, लेकिन दोनों के पास एक-दूसरे को जवाब देने के लिए मजेदार बातें मौजूद हों। तो चलिए, पढ़ते हैं सास-बहू के कुछ नए और मजेदार जोक्स, जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएंगे।
सास - बहू, तुम इतनी जल्दी बाजार से वापस कैसे आ गईं?
बहू - मम्मी जी, दुकानदार ने कहा कि सामान कल और सस्ता मिलेगा।
सास - तो तुम कल जाओगी?
बहू - नहीं, कल तक मेरा खरीदने का मन ही बदल जाएगा।
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बहू - मम्मी जी, आपको मेरी कौन-सी आदत सबसे अच्छी लगती है?
सास - तुम्हारी यह आदत कि तुम हर बात खुलकर कह देती हो।
बहू - और कौन-सी आदत पसंद नहीं है?
सास - यही कि तुम हर बात खुलकर कह देती हो!
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मजेदार फनी जोक्स
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सास - बहू, तुम्हें घर में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत महसूस होती है?
बहू - एक ऐसी अलमारी की, जिसमें सामान रखने के बाद वह खुद ही अपनी जगह पर पहुंच जाए।
सास - ऐसी अलमारी तो मैंने भी कभी नहीं देखी।
बहू - इसीलिए तो कह रही हूं, घर में इसकी बहुत जरूरत है।
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वायरल फनी जोक्स
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सास - बहू, आजकल तुम बहुत शांत रहती हो। कोई परेशानी है क्या?
बहू - नहीं मम्मी जी, बस मैंने बोलने से पहले सोचना शुरू कर दिया है।
सास - बहुत अच्छी बात है।
बहू - हां, अब सोचने में ही इतना समय लग जाता है कि बोलने की बारी ही नहीं आती।
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वायरल चुटकुले
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बहू - मम्मी जी, आप हर चीज इतनी संभालकर क्यों रखती हैं?
सास - बेटा, पुराने समय में चीजों की कद्र करना सिखाया जाता था।
बहू - बिल्कुल सही कहती हैं।
सास - तुम्हें भी कुछ सीखना चाहिए।
बहू - जी, इसीलिए आपका पुराना चश्मा भी संभालकर रखा है। अब आप उसी से मुझे ढूंढ लिया कीजिए, जब मैं कहीं दिखाई न दूं।
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)