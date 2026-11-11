हिंदी जोक्स: पत्नी ने पूछा मेरी बात सुनते भी हो? पति का जवाब सुनकर छूट जाएगी हंसी

1 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock







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जिंदगी की खूबसूरती अक्सर उन छोटी-छोटी खुशियों में छिपी होती है, जिन पर हम कई बार ध्यान भी नहीं देते। सुबह की चाय के साथ थोड़ी गपशप, छुट्टी के दिन पसंदीदा नाश्ता, शाम को साथ टहलना या फिर दिनभर की थकान के बाद किसी अपने के साथ बैठकर हंस लेना। ये छोटे-छोटे पल रिश्तों में मिठास घोल देते हैं। खासकर पति-पत्नी की जिंदगी में तो हंसी-मजाक के ऐसे मौके रोज ही मिल जाते हैं। कभी किसी बात पर दोनों की राय एक जैसी होती है, तो कभी एक का सवाल दूसरे के लिए ऐसी पहेली बन जाता है, जिसका जवाब ढूंढना आसान नहीं होता। पति-पत्नी की इसी प्यारी खींचतान में कई बार ऐसे जवाब निकलते हैं, जिन्हें सुनकर हंसी छूट जाती है। तो चलिए, पढ़ते हैं पति-पत्नी के कुछ नए और मजेदार जोक्स।



पत्नी - सुनिए, अगर मैं एक दिन के लिए कहीं घूमने चली जाऊं तो आप मुझे कितना याद करेंगे?

पति - बहुत ज्यादा।

पत्नी - कितना ज्यादा?

पति - इतना कि घर की हर चीज ढूंढने के लिए तुम्हें फोन करना पड़ेगा।

पत्नी - मतलब आपको मेरी याद नहीं, सामान की जगह याद आएगी!

पति - अरे, सामान के बहाने तुम्हारी आवाज भी तो सुन लूंगा।

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2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

पति - आज मैंने घर के खर्चों का पूरा हिसाब लगा लिया है।

पत्नी - अच्छा! कितना खर्च होता है महीने का?

पति - यह तो नहीं पता चला, लेकिन इतना जरूर समझ आ गया कि मेरी तनख्वाह आते ही उसे बहुत सारे लोग पहचान लेते हैं।

पत्नी - कौन लोग?

पति - बिजली वाला, दूध वाला, राशन वाला... सबको मेरे आने की खबर रहती है!



3 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock

पत्नी - आपको मेरी कौन-सी बात सबसे ज्यादा पसंद है?

पति - तुम्हारा आत्मविश्वास।

पत्नी - वो कैसे?

पति - तुम कोई भी चीज खरीदने के बाद इतनी आसानी से कह देती हो कि बहुत सस्ती मिली है, जैसे दुकानदार ने तुम्हें पैसे भी दिए हों।

पत्नी - अच्छा! अब अगली खरीदारी में आपको साथ नहीं ले जाऊंगी।

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4 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

पति - आज से मैं रोज सुबह जल्दी उठकर टहलने जाऊंगा।

पत्नी - बहुत अच्छी बात है। कितने बजे?

पति - पांच बजे।

पत्नी - और अगर अलार्म नहीं बजा तो?

पति - तो समझ लेना कि शरीर को आराम की जरूरत थी।

पत्नी - वाह! अभी से अपने आलस के बचाव की तैयारी कर ली!

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5 of 5 Funny Jokes - फोटो : Freepik