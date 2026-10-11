चुटकुले: गर्लफ्रेंड- फोन पर इतनी धीमी आवाज में किससे बात कर रहे हो? बॉयफ्रेंड का जवाब सुनकर हो गई आगबबूला

1 of 5 बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड जोक्स - फोटो : Adobe Stock/ Amar Ujala







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चुटकुले: हंसने के एक नहीं, बल्कि कई फायदे हैं। अगर आप खुलकर हंसते हैं, तो मानसिक तनाव की वजह से होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि हंसी एक दवा की तरह है। आप समय निकालकर दिन में किसी भी समय हंस सकते हैं। हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए कुछ जोक्स और मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर...



एक लड़की फोन पर बात करते हुए लिफ्ट में आई...!

बिट्टू की तरफ देख कर हंसी और फोन पर अपनी सहेली से बोली- चल अब फोन रखती हूं, लिफ्ट में एक शानदार, हैंडसम लड़का आया है, देखती हूं अगर कोई बात बनती है तो...! . .

अब बेचारा बिट्टू कुछ बोलता, उससे पहले ही लड़की बोली - सॉरी अंकल, मेरी सहेली बहुत पकाती है, मुझे फोन रखना था, इसलिए झूठ बोलना पड़ा...!

बिट्टू (मन ही मन में) - भगवान कसम, आज तक इतनी शराफत से किसी ने बेइज्जत नहीं की...!



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2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

गर्लफ्रेंड- फोन पर इतनी धीमी आवाज में किससे बात कर रहे हो?

बॉयफ्रेंड- बहन है।

गर्लफ्रेंड- तो फिर इतनी धीमी आवाज में किसलिए?

बॉयफ्रेंड- तेरी है इसलिए।





3 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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5 of 5 Funny Jokes - फोटो : freepik