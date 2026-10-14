वायरल जोक्स: दोस्त ने पूछा ऐसा सवाल कि जवाब सुनकर छूट गई हंसी, पढ़िए ये मजेदार जोक्स

1 of 5 हिंदी जोक्स - फोटो : Adobe Stock







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दोस्ती जिंदगी का वह खूबसूरत रिश्ता है, जिसमें हर बात कहने के लिए शब्दों से ज्यादा अपनापन काम आता है। सच्चे दोस्त वही होते हैं, जिनके सामने इंसान बिना किसी झिझक के अपनी बात कह सकता है। कभी दोनों मिलकर दुनिया भर की परेशानियों का हल निकालने बैठते हैं, तो कभी अपनी ही बातों में ऐसा उलझ जाते हैं कि हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। दोस्ती में एक-दूसरे की टांग खींचना, छोटी-छोटी बातों पर बहस करना और फिर कुछ ही मिनटों में साथ बैठकर हंसने लगना आम बात है।



अगर आप भी अपने किसी खास दोस्त के साथ बैठकर हंसने-मुस्कुराने के मौके तलाशते हैं तो ये मजेदार जोक्स आपको जरूर पसंद आएंगे। इनमें दोस्ती की शरारतें हैं, चतुर जवाब हैं और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े ऐसे किस्से हैं, जिनमें हंसी के साथ एक छोटी-सी सीख भी छिपी है। इन चुटकुलों को पढ़िए, अपने दोस्तों को सुनाइए और देखिए कि कैसे साधारण-सी बातचीत भी मजेदार बन सकती है।

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2 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : Adobe Stock

पहला दोस्त - भाई, सच्चा दोस्त किसे कहते हैं?

दूसरा दोस्त - जो मुसीबत में तुम्हारा साथ दे।

पहला दोस्त - और अगर मैं उससे पैसे मांगूं?

दूसरा दोस्त - तो वह तुम्हें मुसीबत में डालने के लिए तुम्हारे पुराने उधार याद दिला देगा!

पहला दोस्त - मतलब दोस्ती अपनी जगह और हिसाब अपनी जगह?

दूसरा दोस्त - बिल्कुल भाई, रिश्ता दिल से और हिसाब कॉपी से!

3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik/Amar Ujala

पहला दोस्त - भाई, मैंने तय कर लिया है कि इस महीने अपना वजन कम करके रहूंगा।

दूसरा दोस्त - बहुत बढ़िया! क्या योजना बनाई है?

पहला दोस्त - सुबह जल्दी उठूंगा, रोज टहलूंगा और बाहर का खाना बंद कर दूंगा।

दूसरा दोस्त - फिर तो कमाल हो जाएगा। शुरुआत कब से है?

पहला दोस्त - अगले सोमवार से।

दूसरा दोस्त - और आज क्या है?

पहला दोस्त - आज तैयारी के नाम पर आखिरी बार समोसे खा रहा हूं!

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

पहला दोस्त - भाई, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया।

दूसरा दोस्त - वाह! उन्होंने क्या पूछा?

पहला दोस्त - पूछा कि दबाव में काम कर सकते हो?

दूसरा दोस्त - फिर तुमने क्या कहा?

पहला दोस्त - मैंने कहा, घर पर महीने के आखिर में बजट बनाता हूं। उससे बड़ा दबाव और क्या होगा!

दूसरा दोस्त - फिर तो तुम्हें नौकरी के साथ घर का बजट बनाने की जिम्मेदारी भी मिल सकती है!

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