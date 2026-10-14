वायरल जोक्स: दोस्त ने पूछा ऐसा सवाल कि जवाब सुनकर छूट गई हंसी, पढ़िए ये मजेदार जोक्स

दोस्ती जिंदगी का वह खूबसूरत रिश्ता है, जिसमें हर बात कहने के लिए शब्दों से ज्यादा अपनापन काम आता है। सच्चे दोस्त वही होते हैं, जिनके सामने इंसान बिना किसी झिझक के अपनी बात कह सकता है। कभी दोनों मिलकर दुनिया भर की परेशानियों का हल निकालने बैठते हैं, तो कभी अपनी ही बातों में ऐसा उलझ जाते हैं कि हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। दोस्ती में एक-दूसरे की टांग खींचना, छोटी-छोटी बातों पर बहस करना और फिर कुछ ही मिनटों में साथ बैठकर हंसने लगना आम बात है।
अगर आप भी अपने किसी खास दोस्त के साथ बैठकर हंसने-मुस्कुराने के मौके तलाशते हैं तो ये मजेदार जोक्स आपको जरूर पसंद आएंगे। इनमें दोस्ती की शरारतें हैं, चतुर जवाब हैं और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े ऐसे किस्से हैं, जिनमें हंसी के साथ एक छोटी-सी सीख भी छिपी है। इन चुटकुलों को पढ़िए, अपने दोस्तों को सुनाइए और देखिए कि कैसे साधारण-सी बातचीत भी मजेदार बन सकती है।
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वायरल जोक्स
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पहला दोस्त - भाई, सच्चा दोस्त किसे कहते हैं?
दूसरा दोस्त - जो मुसीबत में तुम्हारा साथ दे।
पहला दोस्त - और अगर मैं उससे पैसे मांगूं?
दूसरा दोस्त - तो वह तुम्हें मुसीबत में डालने के लिए तुम्हारे पुराने उधार याद दिला देगा!
पहला दोस्त - मतलब दोस्ती अपनी जगह और हिसाब अपनी जगह?
दूसरा दोस्त - बिल्कुल भाई, रिश्ता दिल से और हिसाब कॉपी से!
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मजेदार फनी जोक्स
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पहला दोस्त - भाई, मैंने तय कर लिया है कि इस महीने अपना वजन कम करके रहूंगा।
दूसरा दोस्त - बहुत बढ़िया! क्या योजना बनाई है?
पहला दोस्त - सुबह जल्दी उठूंगा, रोज टहलूंगा और बाहर का खाना बंद कर दूंगा।
दूसरा दोस्त - फिर तो कमाल हो जाएगा। शुरुआत कब से है?
पहला दोस्त - अगले सोमवार से।
दूसरा दोस्त - और आज क्या है?
पहला दोस्त - आज तैयारी के नाम पर आखिरी बार समोसे खा रहा हूं!
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मजेदार फनी जोक्स
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पहला दोस्त - भाई, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया।
दूसरा दोस्त - वाह! उन्होंने क्या पूछा?
पहला दोस्त - पूछा कि दबाव में काम कर सकते हो?
दूसरा दोस्त - फिर तुमने क्या कहा?
पहला दोस्त - मैंने कहा, घर पर महीने के आखिर में बजट बनाता हूं। उससे बड़ा दबाव और क्या होगा!
दूसरा दोस्त - फिर तो तुम्हें नौकरी के साथ घर का बजट बनाने की जिम्मेदारी भी मिल सकती है!
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वायरल फनी जोक्स
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पहला दोस्त - भाई, तू हर समय मोबाइल में क्या देखता रहता है?
दूसरा दोस्त - ज्ञान की बातें पढ़ता हूं।
पहला दोस्त - अच्छा! कल क्या सीखा?
दूसरा दोस्त - कि मोबाइल कम चलाना चाहिए और समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए।
पहला दोस्त - फिर आज भी मोबाइल क्यों चला रहा है?
दूसरा दोस्त - भाई, ज्ञान को जिंदगी में उतारने के लिए भी तो सही समय चाहिए!
पहला दोस्त - वह सही समय शायद मोबाइल की बैटरी खत्म होने पर आएगा!
डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं