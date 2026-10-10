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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Fashion ›   What To Wear On Navratri Day 1 Colour 2026 Maa Shailputri Puja

प्रथम नवरात्रि रंग: नवरात्रि के पहले दिन का शुभ रंग, मां शैलपुत्री की पूजा में पहनें इस तरह के वस्त्र

Sat, 10 Oct 2026 10:01 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Sat, 10 Oct 2026 10:01 PM IST
सार

Navratri Day 1 Colour 2026: नवरात्रि के पहले दिन नारंगी रंग के वस्त्र पहनना सप्ताह के दिन पर आधारित एक प्रचलित परंपरा के अनुसार शुभ माना जाता है। देवी की आराधना में सबसे महत्वपूर्ण श्रद्धा, स्वच्छता और अपनी पारिवारिक परंपराओं का सम्मान करना है।

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What To Wear On Navratri Day 1 Colour 2026 Maa Shailputri Puja
नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री पूजा के लिए शुभ रंग - फोटो : AI

Navratri First Day Colour: शारदीय नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा की आराधना और भक्ति के लिए विशेष महत्व रखता है। इस वर्ष नवरात्रि, 11 अक्तूबर 2026 से आरंभ हो रही है। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन भक्त घरों और मंदिरों में विधि-विधान से पूजा करते हैं और सुख-समृद्धि की कामना करते हैं।



नवरात्रि के दौरान देवी के नौ स्वरूपों की पूजा के साथ हर दिन के रंग को लेकर भी लोगों में खास उत्साह रहता है। ऐसे में अगर आप भी जानना चाहते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन कौन-से रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है और मां शैलपुत्री की पूजा के लिए किस तरह के वस्त्र चुनने चाहिए, तो यहां जानिए इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें।
 
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What To Wear On Navratri Day 1 Colour 2026 Maa Shailputri Puja
नवरात्रि नौ दिन नौ रंग - फोटो : AI

नवरात्रि के पहले दिन का शुभ रंग क्या है?

नवरात्रि के रंगों की परंपरा अलग-अलग मान्यताओं के अनुसार बदल सकती है। वर्ष 2026 में नवरात्रि का पहला दिन 11 अक्टूबर, रविवार को पड़ रहा है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की उपासना की जाती है। परंपरा में रविवार को नवरात्रि होने पर नारंगी रंग को शुभ माना जाता है। इसलिए इस दिन नारंगी रंग के कपड़े पहनना एक पारंपरिक विकल्प हो सकता है।

पारंपरिक मान्यता में इसे ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मकता से जोड़ा जाता है। नारंगी साड़ी, कुर्ती, दुपट्टा या पुरुषों के लिए नारंगी कुर्ता फेस्टिव लुक हिस्सा बन सकता है।
What To Wear On Navratri Day 1 Colour 2026 Maa Shailputri Puja
orange outfit - फोटो : instagram

मां शैलपुत्री की पूजा में कैसे कपड़े पहनें?


नारंगी रंग का पारंपरिक परिधान

नारंगी रंग की साड़ी, सलवार-सूट या कुर्ता पहनकर आप पारंपरिक अंदाज में तैयार हो सकते हैं। चाहें तो हल्के रंग की चुनरी और साधारण आभूषणों के साथ अपना पहनावा पूरा करें।
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What To Wear On Navratri Day 1 Colour 2026 Maa Shailputri Puja
saree look - फोटो : instagram

लाल और पीले रंग का भी कर सकते हैं चुनाव

यदि आपके पास नारंगी रंग के वस्त्र नहीं हैं, तो लाल, पीले या अन्य पारंपरिक रंगों के कपड़े भी पहन सकते हैं। धार्मिक परंपराओं में श्रद्धा और स्वच्छता को महत्व दिया जाता है।
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What To Wear On Navratri Day 1 Colour 2026 Maa Shailputri Puja
पंजाबी सूट - फोटो : Instagram

पूजा के लिए आरामदायक वस्त्र चुनें

पूजा या व्रत के दौरान लंबे समय तक बैठना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे कपड़े चुनें, जिनमें आपको आराम महसूस हो। सूती कुर्ता, साड़ी या सलवार-सूट अच्छे विकल्प हो सकते हैं।
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