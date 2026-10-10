Navratri First Day Colour: शारदीय नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा की आराधना और भक्ति के लिए विशेष महत्व रखता है। इस वर्ष नवरात्रि, 11 अक्तूबर 2026 से आरंभ हो रही है। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन भक्त घरों और मंदिरों में विधि-विधान से पूजा करते हैं और सुख-समृद्धि की कामना करते हैं।





नवरात्रि के दौरान देवी के नौ स्वरूपों की पूजा के साथ हर दिन के रंग को लेकर भी लोगों में खास उत्साह रहता है। ऐसे में अगर आप भी जानना चाहते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन कौन-से रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है और मां शैलपुत्री की पूजा के लिए किस तरह के वस्त्र चुनने चाहिए, तो यहां जानिए इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें।

