Navratri First Day Colour: शारदीय नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा की आराधना और भक्ति के लिए विशेष महत्व रखता है। इस वर्ष नवरात्रि, 11 अक्तूबर 2026 से आरंभ हो रही है। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन भक्त घरों और मंदिरों में विधि-विधान से पूजा करते हैं और सुख-समृद्धि की कामना करते हैं।
नवरात्रि के दौरान देवी के नौ स्वरूपों की पूजा के साथ हर दिन के रंग को लेकर भी लोगों में खास उत्साह रहता है। ऐसे में अगर आप भी जानना चाहते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन कौन-से रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है और मां शैलपुत्री की पूजा के लिए किस तरह के वस्त्र चुनने चाहिए, तो यहां जानिए इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें।
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नवरात्रि नौ दिन नौ रंग
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नवरात्रि के पहले दिन का शुभ रंग क्या है?
नवरात्रि के रंगों की परंपरा अलग-अलग मान्यताओं के अनुसार बदल सकती है। वर्ष 2026 में नवरात्रि का पहला दिन 11 अक्टूबर, रविवार को पड़ रहा है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की उपासना की जाती है। परंपरा में रविवार को नवरात्रि होने पर नारंगी रंग को शुभ माना जाता है। इसलिए इस दिन नारंगी रंग के कपड़े पहनना एक पारंपरिक विकल्प हो सकता है।
पारंपरिक मान्यता में इसे ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मकता से जोड़ा जाता है। नारंगी साड़ी, कुर्ती, दुपट्टा या पुरुषों के लिए नारंगी कुर्ता फेस्टिव लुक हिस्सा बन सकता है।
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orange outfit
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मां शैलपुत्री की पूजा में कैसे कपड़े पहनें?
नारंगी रंग का पारंपरिक परिधान
नारंगी रंग की साड़ी, सलवार-सूट या कुर्ता पहनकर आप पारंपरिक अंदाज में तैयार हो सकते हैं। चाहें तो हल्के रंग की चुनरी और साधारण आभूषणों के साथ अपना पहनावा पूरा करें।
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saree look
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लाल और पीले रंग का भी कर सकते हैं चुनाव
यदि आपके पास नारंगी रंग के वस्त्र नहीं हैं, तो लाल, पीले या अन्य पारंपरिक रंगों के कपड़े भी पहन सकते हैं। धार्मिक परंपराओं में श्रद्धा और स्वच्छता को महत्व दिया जाता है।
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पंजाबी सूट
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पूजा के लिए आरामदायक वस्त्र चुनें
पूजा या व्रत के दौरान लंबे समय तक बैठना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे कपड़े चुनें, जिनमें आपको आराम महसूस हो। सूती कुर्ता, साड़ी या सलवार-सूट अच्छे विकल्प हो सकते हैं।