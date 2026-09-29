Kele Ke Chilke Ke Fayde: केला खाने के बाद ज्यादातर लोग उसका छिलका कूड़ेदान में फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि केले के छिलके में कुछ ऐसे यौगिक पाए जाते हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट गुण हो सकते हैं। इसी वजह से केले के छिलके का इस्तेमाल कुछ लोग घरेलू स्किनकेयर रूटीन में करते हैं।

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स्किन पर केले का छिलका कैसे लगाएं?

केले के छिलके को त्वचा पर लगाने से कई फायदे हो सकते हैं। इसे चेहरे पर रगड़ने का चलन खासतौर पर सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय है। हालांकि, मुंहासे, दाग-धब्बों या मच्छर के काटने को ठीक करने में केले के छिलके की प्रभावशीलता के मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण सीमित हैं। इसलिए इसे किसी मेडिकल उपचार का विकल्प नहीं मानना चाहिए।आइए जानते हैं कि स्किन केयर में केले के छिलके का उपयोग कैसे करें और इसका क्या असर त्वचा पर हो सकता है।

सबसे पहले केले को अच्छी तरह धो लें। ताजे छिलके के अंदर वाले सफेद हिस्से को साफ त्वचा पर बहुत हल्के हाथ से लगाया जा सकता है। इसे कुछ मिनट के लिए छोड़ने के बाद सामान्य पानी से चेहरा धो लें। पहली बार इस्तेमाल करने से पहले हाथ या त्वचा के छोटे हिस्से पर पैच टेस्ट जरूर करें।

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मुंहासों पर केले के छिलके लगाने के फायदे

केले के छिलके में मौजूद कुछ प्राकृतिक यौगिकों के कारण इसे मुंहासों के लिए घरेलू उपाय के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मुंहासों को ठीक करने के लिए इसके पक्ष में पर्याप्त क्लिनिकल प्रमाण नहीं हैं। सक्रिय या सूजन वाले पिंपल पर इसे जोर से रगड़ने से जलन बढ़ सकती है।



मच्छर के काटने पर केले के छिलके का असर?

मच्छर के काटने वाली जगह पर केले का छिलका लगाने का घरेलू चलन है, लेकिन खुजली और सूजन कम करने के लिए इसके प्रभाव का मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ज्यादा खुजली, लालिमा या सूजन होने पर प्रमाणित उपचार के लिए डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह लें।



इस्तेमाल करते समय रखें सावधानी

केले के छिलके को गंदी या चोटिल त्वचा पर न लगाएं। आंखों के आसपास इसका इस्तेमाल न करें और जलन, खुजली या लालिमा होने पर तुरंत धो दें। संवेदनशील त्वचा वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

केले का छिलका स्किनकेयर में एक घरेलू प्रयोग हो सकता है, लेकिन इसे मुंहासे, एलर्जी या कीड़े के काटने का इलाज समझना सही नहीं है। लगातार या गंभीर त्वचा समस्या होने पर त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर है।