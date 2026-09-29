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फैशन टिप्स: चूड़ियां छोड़िए! घुंघरू वाली ये घड़ियां दे रही हैं फेस्टिव लुक को नया ट्विस्ट

Wed, 30 Sep 2026 10:29 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Wed, 30 Sep 2026 10:29 AM IST
सार

Kashmiri-Inspired Watch Designs: अगर आप कुछ ऐसा पहनना चाहती हैं जो घड़ी और चूड़ियों दोनों का काम कर दे, तो घुंघरू वाली फेस्टिव वॉच एक दिलचस्प विकल्प हो सकती है। इन दिनों ट्रेडिशनल डिजाइन से प्रेरित ऐसी घड़ियां फैशन लवर्स का ध्यान खींच रही हैं।

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Forget Bangles! These Kashmiri Inspired Ghungroo Watches Are the New Festive Fashion Trend
कश्मीरी वाॅच डिजाइन - फोटो : Ai

विस्तार
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Festive Watches :  फेस्टिव सीजन में ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ ज्वेलरी और एक्सेसरीज का खास महत्व होता है। चूड़ियां, कंगन और घड़ियां लुक को पूरा करने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा पहनना चाहती हैं जो घड़ी और चूड़ियों दोनों का काम कर दे, तो घुंघरू वाली फेस्टिव वॉच एक दिलचस्प विकल्प हो सकती है। इन दिनों ट्रेडिशनल डिजाइन से प्रेरित ऐसी घड़ियां फैशन लवर्स का ध्यान खींच रही हैं।

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घुंघरू वाली वॉच क्यों है खास?

इन घड़ियों में सामान्य स्ट्रैप की जगह चूड़ी या कंगन जैसी डिजाइन देखने को मिलती है। कुछ डिजाइनों में छोटे घुंघरू, मोतियां, बीड्स या मेटल चार्म्स लगे होते हैं, जो घड़ी को ज्वेलरी जैसा लुक देते हैं। इन्हें इंडियन और फ्यूजन दोनों तरह के आउटफिट्स के साथ स्टाइल किया जा सकता है।

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चूड़ियों का दे सकती है फेस्टिव टच

अगर आपका आउटफिट पहले से हैवी है और आप बहुत सारी चूड़ियां नहीं पहनना चाहतीं, तो ऐसी वॉच हाथों को सजा सकती है। एक ही एक्सेसरी में टाइमपीस और बैंगल जैसा लुक मिलने से स्टाइलिंग भी आसान हो जाती है।

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किस आउटफिट के साथ करें स्टाइल?

घुंघरू वाली वॉच को साड़ी, लहंगा, अनारकली, कुर्ती-सेट या शरारा के साथ पहना जा सकता है। गोल्डन या सिल्वर टोन वाली डिजाइन को ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ आसानी से मैच किया जा सकता है, जबकि कलरफुल बीड्स वाली वॉच फ्यूजन लुक के लिए बेहतर लग सकती है।



मिनिमल ज्वेलरी के साथ करें पेयर

अगर वॉच का डिजाइन पहले से हैवी है, तो हाथ में ज्यादा चूड़ियां या कंगन पहनने की जरूरत नहीं। इसके साथ छोटे झुमके, रिंग और बिंदी जैसे मिनिमल एक्सेसरीज लुक को बैलेंस कर सकते हैं।


खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

  • डिजाइन के साथ वॉच की फिटिंग, स्ट्रैप की क्वालिटी, घुंघरुओं की फिनिश और डायल की रीडेबिलिटी भी देखें।
  • अगर इसे रोजाना पहनना है, तो हल्का और आरामदायक डिजाइन चुनना ज्यादा सुविधाजनक रहेगा।
  • फेस्टिव वॉच का चुनाव करते समय अपने आउटफिट के रंग और ज्वेलरी टोन को ध्यान में रखें।
  • सही डिजाइन आपकी साधारण ड्रेस को भी ट्रेडिशनल और फेस्टिव लुक दे सकती है।
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