Latest Gold Mangalsutra Designs: करवा चौथ का त्योहार पति-पत्नी के रिश्ते में प्यार, विश्वास और साथ का प्रतीक माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए व्रत रखती हैं और सोलह शृंगार करके तैयार होती हैं। वहीं, कई पति भी इस खास मौके पर अपनी पत्नी को कोई यादगार तोहफा देकर उनके चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं।
अगर आप भी इस करवा चौथ पर पत्नी को कुछ खास गिफ्ट देने की सोच रहे हैं, तो सोने का मंगलसूत्र एक खूबसूरत विकल्प हो सकता है। यह पारंपरिक महत्व के साथ-साथ स्टाइलिश ज्वेलरी का भी हिस्सा है।
आजकल मंगलसूत्र के डिजाइन में काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जहां पहले भारी पेंडेंट और पारंपरिक चेन पसंद की जाती थीं, वहीं अब हल्के, मिनिमल और मॉडर्न डिजाइन भी लोकप्रिय हैं। छोटे गोल्ड पेंडेंट, फ्लोरल पैटर्न, ज्योमेट्रिक शेप और डायमंड टच वाले मंगलसूत्र उन महिलाओं के लिए अच्छे विकल्प हैं, जो पारंपरिक गहनों के साथ आधुनिक लुक भी पसंद करती हैं।
ऐसे में पत्नी की पसंद, पहनने की सुविधा और अपने बजट को ध्यान में रखकर सही डिजाइन चुनी जा सकती है। आइए जानते हैं मंगलसूत्र की 7 ऐसी डिजाइन के बारे में, जिन्हें आप करवा चौथ के गिफ्ट के लिए चुन सकते हैं।
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गोल्ड मंगलसूत्र डिजाइन करवा चौथ के लिए
- फोटो : AI
क्लासिक ब्लैक बीड्स और गोल्ड पेंडेंट
अगर आपकी पत्नी को पारंपरिक गहने पसंद हैं, तो काले मोतियों वाली चेन और खूबसूरत गोल्ड पेंडेंट का कॉम्बिनेशन अच्छा विकल्प है। यह डिजाइन साड़ी, लहंगे और सूट के साथ आसानी से मैच हो सकती है। पारंपरिक लुक पसंद करने वाली महिलाओं के लिए यह सदाबहार स्टाइल है।
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गोल्ड मंगलसूत्र डिजाइन करवा चौथ के लिए
- फोटो : AI
मिनिमल गोल्ड मंगलसूत्र
कम डिजाइन और सादगी पसंद करने वाली महिलाओं के लिए मिनिमल मंगलसूत्र बेहतर विकल्प हो सकता है। इसमें पतली चेन और छोटा-सा गोल्ड पेंडेंट होता है। इसे रोजाना पहनने के साथ खास मौकों पर भी स्टाइल किया जा सकता है।
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गोल्ड मंगलसूत्र डिजाइन करवा चौथ के लिए
- फोटो : AI
फ्लोरल डिजाइन वाला मंगलसूत्र
फूलों से प्रेरित पेंडेंट वाली डिजाइन नाजुक और आकर्षक लुक देती है। अगर आपकी पत्नी को फेमिनिन और एलीगेंट ज्वेलरी पसंद है, तो फ्लोरल मोटिफ वाला मंगलसूत्र उनके लिए अच्छा गिफ्ट बन सकता है।
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गोल्ड मंगलसूत्र डिजाइन करवा चौथ के लिए
- फोटो : AI
डायमंड टच वाला गोल्ड मंगलसूत्र
गोल्ड के साथ डायमंड या डायमंड-एक्सेंट वाला पेंडेंट मंगलसूत्र को प्रीमियम लुक देता है। यह डिजाइन फेस्टिव आउटफिट और पार्टी वियर के साथ खूबसूरत लग सकती है। खरीदने से पहले स्टोन और गोल्ड की वास्तविक जानकारी जरूर जांचें।