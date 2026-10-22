Latest Gold Mangalsutra Designs: करवा चौथ का त्योहार पति-पत्नी के रिश्ते में प्यार, विश्वास और साथ का प्रतीक माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए व्रत रखती हैं और सोलह शृंगार करके तैयार होती हैं। वहीं, कई पति भी इस खास मौके पर अपनी पत्नी को कोई यादगार तोहफा देकर उनके चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं।





अगर आप भी इस करवा चौथ पर पत्नी को कुछ खास गिफ्ट देने की सोच रहे हैं, तो सोने का मंगलसूत्र एक खूबसूरत विकल्प हो सकता है। यह पारंपरिक महत्व के साथ-साथ स्टाइलिश ज्वेलरी का भी हिस्सा है।



आजकल मंगलसूत्र के डिजाइन में काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जहां पहले भारी पेंडेंट और पारंपरिक चेन पसंद की जाती थीं, वहीं अब हल्के, मिनिमल और मॉडर्न डिजाइन भी लोकप्रिय हैं। छोटे गोल्ड पेंडेंट, फ्लोरल पैटर्न, ज्योमेट्रिक शेप और डायमंड टच वाले मंगलसूत्र उन महिलाओं के लिए अच्छे विकल्प हैं, जो पारंपरिक गहनों के साथ आधुनिक लुक भी पसंद करती हैं।



ऐसे में पत्नी की पसंद, पहनने की सुविधा और अपने बजट को ध्यान में रखकर सही डिजाइन चुनी जा सकती है। आइए जानते हैं मंगलसूत्र की 7 ऐसी डिजाइन के बारे में, जिन्हें आप करवा चौथ के गिफ्ट के लिए चुन सकते हैं।