करवा चौथ 2026: साड़ी के साथ खूब जंचेंगे ब्लाउज के ये आकर्षक बैक नेक डिजाइन, खूबसूरती में लगा देंगे चार चांद

1 of 5 ब्लाउज के लेटेस्ट डिजाइन - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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Karwa Chauth Unique Blouse Design: करवा चौथ के त्योहार को लेकर सुहागिन महिलाओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए व्रत रखती हैं। व्रत के दौरान सोलह श्रृंगार करके सजना-संवरना भी इस पर्व का खास हिस्सा है। यही वजह है कि महिलाएं त्योहार से कई दिन पहले ही अपने कपड़ों, गहनों और मेकअप की तैयारियों में जुट जाती हैं। इस साल करवा चौथ 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ऐसे में आपके पास भी अपने लिए खूबसूरत आउटफिट चुनने और उसे अपनी पसंद के अनुसार तैयार कराने का अच्छा समय है। अगर आप इस करवा चौथ साड़ी पहनने की सोच रही हैं, तो उसके साथ ब्लाउज के कुछ नए और स्टाइलिश बैक नेक डिजाइन ट्राई करके अपने लुक को खास बना सकती हैं।

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2 of 5 रेड कलर में स्टाइलिश ब्लाउज डिजाइन - फोटो : Adobe Stock

रेड कलर में स्टाइलिश बैक नेक ब्लाउज डिजाइन

करवाचौथ पर लाल रंग की साड़ी पहनना शुभ माना जाता है। इस खास मौके पर सेलिब्रिटी-इंस्पायर्ड रेड साड़ियों और डिजाइनर ब्लाउज का ट्रेंड खूब पसंद किया जा रहा है। अगर आप भी इस त्योहार पर अपने लुक को आकर्षक और स्टाइलिश बनाना चाहती हैं, तो लाल रंग के इन अलग-अलग बैक नेक डिजाइनर ब्लाउज से इंस्पिरेशन ले सकती हैं। क्लासिक से लेकर मॉडर्न डिजाइन तक, ब्लाउज के ये स्टाइल आपकी साड़ी की खूबसूरती बढ़ाने के साथ ही आपके करवा चौथ लुक को भी खास बना सकते हैं।

3 of 5 ग्रीन कलर में स्लीव लेस बैक नेक ब्लाउज डिजाइन - फोटो : Adobe Stock

ग्रीन कलर में स्टाइलिश स्लीव लेस बैक नेक ब्लाउज डिजाइन



करवा चौथ पर खूबसूरत और ट्रेंडी लुक पाने के लिए महिलाएं साड़ी के साथ ब्लाउज के नए-नए डिजाइन ट्राई करना पसंद करती हैं। खासकर हरी साड़ी के साथ स्टाइलिश बैक नेक ब्लाउज आपके पारंपरिक लुक में मॉडर्न टच जोड़ सकते हैं। अगर आप भी इस करवा चौथ सबसे अलग और आकर्षक दिखना चाहती हैं, तो ग्रीन कलर के इन खूबसूरत बैक नेक ब्लाउज डिजाइन्स से आइडिया ले सकती हैं। ये डिजाइन आपके साड़ी लुक को और भी खास बनाने में मदद करेंगे।

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4 of 5 येलो कलर में स्टाइलिश बैक नेक ब्लाउज डिजाइन - फोटो : Adobe Stock

येलो कलर में स्टाइलिश बैक नेक ब्लाउज डिजाइन

अगर आप भी इस करवा चौथ अपने लुक में कुछ नया, ट्रेडिशनल और ग्लैमरस टच जोड़ना चाहती हैं, तो पीली साड़ी के साथ स्टाइलिश बैक नेक ब्लाउज डिजाइन ट्राई कर सकती हैं। पीले रंग की साड़ी त्योहार के मौके पर खूबसूरत और आकर्षक लुक देती है, वहीं ब्लाउज का यूनिक बैक नेक डिजाइन आपके पारंपरिक अंदाज में मॉडर्न टच जोड़ता है। आप अपनी पसंद के अनुसार डीप नेक, बो डिजाइन, डोरी वर्क, कटवर्क या एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लाउज चुन सकती हैं। सही ज्वेलरी और हेयरस्टाइल के साथ यह लुक आपके करवा चौथ के खास दिन को और भी यादगार बना सकता है।



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5 of 5 ऑरेंज कलर में स्टाइलिश बैक नेक ब्लाउज डिजाइन - फोटो : Ai generated