Simple Mehndi Designs For Karwa Chauth: करवा चौथ का त्योहार नजदीक आते ही महिलाएं अपने कपड़ों, गहनों और मेहंदी के डिजाइन की तैयारी शुरू कर देती हैं। इस साल करवा चौथ 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार को मनाया जाएगा। ऐसे में अगर आप भी अपने हाथों को खूबसूरत और आकर्षक लुक देना चाहती हैं, तो मेहंदी के इन डिजाइन आइडियाज को अभी से सेव कर सकती हैं।

मेहंदी करवा चौथ के श्रृंगार का एक खास हिस्सा है। कोई नई दुल्हन की तरह फुल हैंड ब्राइडल मेहंदी पसंद करती है, तो किसी को कम समय में बनने वाली सिंपल और स्टाइलिश डिजाइन अच्छी लगती है। अरेबिक बेल, फूल-पत्तियों के पैटर्न, गोल टिक्की, मंडला और पति के नाम के शुरुआती अक्षरों वाली मेहंदी जैसे विकल्प त्योहार के लुक को खास बना सकते हैं। अपनी पसंद, कपड़ों और उपलब्ध समय के हिसाब से सही डिजाइन चुनना आसान हो जाता है। आइए जानते हैं करवा चौथ के लिए कुछ खूबसूरत मेहंदी डिजाइन आइडियाज।