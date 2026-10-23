Simple Mehndi Designs For Karwa Chauth: करवा चौथ का त्योहार नजदीक आते ही महिलाएं अपने कपड़ों, गहनों और मेहंदी के डिजाइन की तैयारी शुरू कर देती हैं। इस साल करवा चौथ 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार को मनाया जाएगा। ऐसे में अगर आप भी अपने हाथों को खूबसूरत और आकर्षक लुक देना चाहती हैं, तो मेहंदी के इन डिजाइन आइडियाज को अभी से सेव कर सकती हैं।
मेहंदी करवा चौथ के श्रृंगार का एक खास हिस्सा है। कोई नई दुल्हन की तरह फुल हैंड ब्राइडल मेहंदी पसंद करती है, तो किसी को कम समय में बनने वाली सिंपल और स्टाइलिश डिजाइन अच्छी लगती है। अरेबिक बेल, फूल-पत्तियों के पैटर्न, गोल टिक्की, मंडला और पति के नाम के शुरुआती अक्षरों वाली मेहंदी जैसे विकल्प त्योहार के लुक को खास बना सकते हैं। अपनी पसंद, कपड़ों और उपलब्ध समय के हिसाब से सही डिजाइन चुनना आसान हो जाता है। आइए जानते हैं करवा चौथ के लिए कुछ खूबसूरत मेहंदी डिजाइन आइडियाज।
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मेहंदी डिजाइन
- फोटो : instagram
सिंपल मेहंदी डिजाइन
अगर आप हल्की और आकर्षक मेहंदी लगाना चाहती हैं, तो हथेली के बीच में छोटी गोल टिक्की या फूल बनवा सकती हैं। उंगलियों पर बारीक डिजाइन इसे और खूबसूरत बना सकती है। यह डिजाइन उन महिलाओं के लिए अच्छा विकल्प है, जिन्हें ज्यादा भरी हुई मेहंदी पसंद नहीं है।
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मेहंदी डिजाइन
- फोटो : Ai
अरेबिक मेहंदी डिजाइन
अरेबिक मेहंदी में बड़ी फूल-पत्तियों वाली बेल को तिरछे अंदाज में बनाया जाता है। इसमें खाली जगह भी रखी जाती है, जिससे डिजाइन उभरकर दिखाई देता है। फ्रंट हैंड और बैक हैंड दोनों पर यह स्टाइल आकर्षक लगता है।
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मंडाला मेहंदी डिजाइन
- फोटो : AI
मंडला और गोल टिक्की डिजाइन
मंडला मेहंदी में हथेली के बीच गोल आकार के आसपास बारीक पैटर्न बनाया जाता है। यह डिजाइन पारंपरिक होने के साथ सुंदर और संतुलित लुक देता है। उंगलियों पर हल्की मेहंदी के साथ इसका मेल अच्छा लगता है।
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करवा चौथ की मेहंदी डिजाइन
- फोटो : Amar Ujala
चांद-छलनी वाली मेहंदी
करवा चौथ की थीम को खास बनाने के लिए मेहंदी में चांद, तारे, करवा या छलनी की आकृति शामिल कर सकती हैं। यह डिजाइन त्योहार की पूजा और चंद्र दर्शन की परंपरा से जुड़ा हुआ व्यक्तिगत टच देता है।