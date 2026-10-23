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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Fashion ›   Karwa Chauth Mehndi Designs 2026 Simple Bridal Mehndi Designs With Husband Name

करवा चौथ 2026: करवा चौथ की खूबसूरत मेहंदी डिजाइन, आसानी से बना सकती हैं आप

Fri, 23 Oct 2026 04:05 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Fri, 23 Oct 2026 04:05 PM IST
सार

Karwa Chauth 2026 Mehndi Designs: करवा चौथ के लिए मेहंदी चुनते समय अपनी पसंद और सुविधा को प्राथमिकता दें। सिंपल डिजाइन हो या ब्राइडल मेहंदी, सही पैटर्न आपके त्योहार के श्रृंगार को खास बना सकता है। अपनी पसंद का डिजाइन पहले से सेव कर लें, ताकि मेहंदी लगवाते समय आसानी रहे।

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Karwa Chauth Mehndi Designs 2026 Simple Bridal Mehndi Designs With Husband Name
करवा चौथ की सरल मेहंदी डिजाइन - फोटो : AI

Simple Mehndi Designs For Karwa Chauth: करवा चौथ का त्योहार नजदीक आते ही महिलाएं अपने कपड़ों, गहनों और मेहंदी के डिजाइन की तैयारी शुरू कर देती हैं। इस साल करवा चौथ 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार को मनाया जाएगा। ऐसे में अगर आप भी अपने हाथों को खूबसूरत और आकर्षक लुक देना चाहती हैं, तो मेहंदी के इन डिजाइन आइडियाज को अभी से सेव कर सकती हैं। 

मेहंदी करवा चौथ के श्रृंगार का एक खास हिस्सा है। कोई नई दुल्हन की तरह फुल हैंड ब्राइडल मेहंदी पसंद करती है, तो किसी को कम समय में बनने वाली सिंपल और स्टाइलिश डिजाइन अच्छी लगती है। अरेबिक बेल, फूल-पत्तियों के पैटर्न, गोल टिक्की, मंडला और पति के नाम के शुरुआती अक्षरों वाली मेहंदी जैसे विकल्प त्योहार के लुक को खास बना सकते हैं। अपनी पसंद, कपड़ों और उपलब्ध समय के हिसाब से सही डिजाइन चुनना आसान हो जाता है। आइए जानते हैं करवा चौथ के लिए कुछ खूबसूरत मेहंदी डिजाइन आइडियाज।
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Karwa Chauth Mehndi Designs 2026 Simple Bridal Mehndi Designs With Husband Name
मेहंदी डिजाइन - फोटो : instagram

सिंपल मेहंदी डिजाइन

अगर आप हल्की और आकर्षक मेहंदी लगाना चाहती हैं, तो हथेली के बीच में छोटी गोल टिक्की या फूल बनवा सकती हैं। उंगलियों पर बारीक डिजाइन इसे और खूबसूरत बना सकती है। यह डिजाइन उन महिलाओं के लिए अच्छा विकल्प है, जिन्हें ज्यादा भरी हुई मेहंदी पसंद नहीं है।
Karwa Chauth Mehndi Designs 2026 Simple Bridal Mehndi Designs With Husband Name
मेहंदी डिजाइन - फोटो : Ai

अरेबिक मेहंदी डिजाइन

अरेबिक मेहंदी में बड़ी फूल-पत्तियों वाली बेल को तिरछे अंदाज में बनाया जाता है। इसमें खाली जगह भी रखी जाती है, जिससे डिजाइन उभरकर दिखाई देता है। फ्रंट हैंड और बैक हैंड दोनों पर यह स्टाइल आकर्षक लगता है।

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Karwa Chauth Mehndi Designs 2026 Simple Bridal Mehndi Designs With Husband Name
मंडाला मेहंदी डिजाइन - फोटो : AI

मंडला और गोल टिक्की डिजाइन

मंडला मेहंदी में हथेली के बीच गोल आकार के आसपास बारीक पैटर्न बनाया जाता है। यह डिजाइन पारंपरिक होने के साथ सुंदर और संतुलित लुक देता है। उंगलियों पर हल्की मेहंदी के साथ इसका मेल अच्छा लगता है।

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Karwa Chauth Mehndi Designs 2026 Simple Bridal Mehndi Designs With Husband Name
करवा चौथ की मेहंदी डिजाइन - फोटो : Amar Ujala

चांद-छलनी वाली मेहंदी

करवा चौथ की थीम को खास बनाने के लिए मेहंदी में चांद, तारे, करवा या छलनी की आकृति शामिल कर सकती हैं। यह डिजाइन त्योहार की पूजा और चंद्र दर्शन की परंपरा से जुड़ा हुआ व्यक्तिगत टच देता है।
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