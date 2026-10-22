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हेयर केयर टिप्स: फ्रिजी हेयर से हैं परेशान? आज ही छोड़ दें ये 7 गलतियां!

Fri, 23 Oct 2026 09:54 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Fri, 23 Oct 2026 09:54 AM IST
सार

Hair Care Mistakes: बालों के रूखेपन और फ्रिजीनेस से परेशान हैं? जानें हेयर केयर की आम गलतियां, कंडीशनर इस्तेमाल करने का सही तरीका और बालों को स्मूथ रखने के आसान टिप्स।
 

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7 Hair Care Mistakes That Make Your Hair Dry, Rough and Frizzy
फ्रिजी हेयर से कैसे पाएं छुटकारा - फोटो : Ai

विस्तार
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Frizzy Hair Care Tips: खूबसूरत, मुलायम और चमकदार बाल हर किसी को पसंद होते हैं, लेकिन जब बाल रूखे, बेजान और उलझे हुए नजर आने लगते हैं, तो पूरा लुक खराब हो सकता है। फ्रिजी हेयर यानी ऐसे बाल जो नमी की कमी, मौसम में बदलाव या गलत हेयर केयर रूटीन के कारण फूले हुए और बिखरे दिखाई देते हैं। खासकर उमस वाले मौसम में यह समस्या ज्यादा परेशान कर सकती है। कई बार बाल धोने और अच्छे हेयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के बाद भी उनका रूखापन दूर नहीं होता।

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दरअसल, बालों की बाहरी परत को क्यूटिकल कहा जाता है। जब यह परत असमान या क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो बाल नमी को असमान तरीके से सोख सकते हैं और उनमें फ्रिजीनेस बढ़ सकती है। बार-बार हीट स्टाइलिंग करना, गीले बालों को जोर से रगड़ना, कंडीशनर का इस्तेमाल न करना और जरूरत से ज्यादा शैंपू करना भी बालों की स्थिति बिगाड़ सकता है।
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हालांकि, फ्रिजी हेयर की समस्या से निपटने के लिए हमेशा महंगे सैलून ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। बालों की सही देखभाल, नियमित कंडीशनिंग और कुछ सामान्य गलतियों से बचकर उन्हें अधिक मुलायम और मैनेजेबल बनाया जा सकता है। आइए जानते हैं कि बालों को स्मूथ रखने के लिए किन आदतों को बदलना जरूरी है और रोजाना के हेयर केयर रूटीन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
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  • बालों को तौलिए से जोर-जोर से रगड़ना

नहाने के बाद बालों को तेजी से रगड़कर सुखाना एक आम गलती है। इससे बालों में घर्षण बढ़ सकता है और टूटने या उलझने की समस्या हो सकती है। इसके बजाय मुलायम तौलिए या माइक्रोफाइबर टॉवल से बालों का अतिरिक्त पानी हल्के हाथों से सोखें।

 

  • हर बार कंडीशनर न लगाना

शैंपू के बाद कंडीशनर छोड़ देने से बाल रूखे और उलझे महसूस हो सकते हैं। अपने बालों के प्रकार के अनुसार कंडीशनर चुनें और इसे मुख्य रूप से बालों की लंबाई तथा सिरों पर लगाएं। इससे बालों को सुलझाना आसान हो सकता है और उनकी सतह अधिक स्मूथ महसूस हो सकती है।
 

  • बार-बार हीट स्टाइलिंग करना

स्ट्रेटनर, कर्लिंग आयरन और ब्लो ड्रायर का ज्यादा तापमान बालों को नुकसान पहुंचा सकता है। लगातार हीट स्टाइलिंग करने से बाल कमजोर, रूखे और बेजान दिख सकते हैं। जहां संभव हो, हीट स्टाइलिंग कम करें, कम तापमान चुनें और हीट प्रोटेक्टेंट का इस्तेमाल करें।
 

  • गीले बालों को जोर से कंघी करना

गीले बाल अपेक्षाकृत नाजुक होते हैं और आसानी से टूट सकते हैं। बालों को सुलझाने के लिए चौड़े दांतों वाली कंघी का इस्तेमाल करें। उलझे बालों को सिरों से धीरे-धीरे सुलझाते हुए ऊपर की ओर बढ़ें। घुंघराले बालों को उनकी बनावट के अनुसार नम अवस्था में सुलझाना अधिक सुविधाजनक हो सकता है।
 

  • जरूरत से ज्यादा शैंपू करना

बार-बार शैंपू करने या बहुत गर्म पानी इस्तेमाल करने से कुछ लोगों के बाल अधिक रूखे महसूस हो सकते हैं। अपने स्कैल्प की तैलीयता और बालों की जरूरत के अनुसार शैंपू करने की आवृत्ति तय करें। शैंपू को मुख्य रूप से स्कैल्प पर लगाएं और बालों की लंबाई को जोर से रगड़ने से बचें।
 

  • बालों के प्रकार के अनुसार प्रोडक्ट न चुनना

हर हेयर प्रोडक्ट सभी लोगों के बालों पर एक जैसा असर नहीं करता। पतले बालों पर बहुत भारी प्रोडक्ट उन्हें चिपचिपा बना सकते हैं, जबकि घुंघराले और रूखे बालों को अधिक कंडीशनिंग की जरूरत हो सकती है। हल्के लीव-इन कंडीशनर या एंटी-फ्रिज सीरम का इस्तेमाल अपने बालों की जरूरत के अनुसार करें।



बालों को स्मूथ रखने के लिए क्या करें?

बालों को मुलायम बनाए रखने के लिए नियमित कंडीशनिंग, कम हीट स्टाइलिंग और सावधानी से बाल सुखाने की आदत अपनाएं। बालों को बार-बार खींचने या कसकर बांधने से बचें। ध्यान रखें कि फ्रिजीनेस पूरी तरह खत्म करना हमेशा संभव नहीं होता, क्योंकि प्राकृतिक हेयर टेक्सचर और मौसम भी इसमें भूमिका निभाते हैं।

अगर बाल अचानक बहुत ज्यादा टूटने लगें, झड़ें या स्कैल्प में खुजली और जलन हो, तो त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर है।

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