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दिवाली आउटफिट आइडियाज 2026: दिवाली पर दिखना है सबसे खूबसूरत? पहनें ये 5 शानदार आउटफिट

Mon, 02 Nov 2026 01:42 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Mon, 02 Nov 2026 01:42 PM IST
सार

Diwali Outfit Ideas 2026: दिवाली पर दिखना चाहती हैं सबसे खूबसूरत? जानिए दीपोत्सव के लिए 5 शानदार आउटफिट आइडिया। बनारसी साड़ी से लेकर लहंगा और इंडो-वेस्टर्न ड्रेस तक, चुनें अपना पसंदीदा फेस्टिव लुक।

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Diwali 2026 Five Best Festive Outfit Ideas To Make You Look Gorgeous
दिवाली के लिए खूबसूरत 5 आउटफिट आइडियाज - फोटो : Ai

Best Diwali Outfit Ideas for Women: दीपावली यानी खुशियों, रोशनी और सजने-संवरने का त्योहार। इस खास मौके पर हर कोई सबसे खूबसूरत और स्टाइलिश दिखना चाहता है। घर की सजावट से लेकर मिठाइयों और पूजा की तैयारियों तक, हर चीज की प्लानिंग पहले से शुरू हो जाती है। लेकिन जब बात दिवाली के दिन पहनने के लिए कपड़े चुनने की आती है, तो अक्सर समझ नहीं आता कि आखिर क्या पहना जाए। कोई साड़ी पहनना पसंद करता है तो किसी को लहंगा और इंडो-वेस्टर्न आउटफिट ज्यादा पसंद आते हैं।



अगर आप भी इस दिवाली अपने लुक को खास बनाना चाहती हैं, तो इस बार कुछ नए और आकर्षक आउटफिट ट्राई कर सकती हैं। जरूरी नहीं कि खूबसूरत दिखने के लिए बहुत महंगे डिजाइनर कपड़े ही खरीदे जाएं। सही रंग, शानदार फैब्रिक और खूबसूरत एक्सेसरीज की मदद से आप अपने पुराने कपड़ों को भी नया अंदाज दे सकती हैं।

इस साल फेस्टिव फैशन में एमराल्ड ग्रीन, मैरून, रॉयल ब्लू और गोल्डन जैसे रंगों के साथ हल्की कढ़ाई और मॉडर्न डिजाइन काफी आकर्षक विकल्प हैं। आइए जानते हैं दीपोत्सव के लिए पांच ऐसे आउटफिट आइडिया, जिन्हें पहनकर आप हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच सकती हैं।
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Diwali 2026 Five Best Festive Outfit Ideas To Make You Look Gorgeous
Saree - फोटो : instagram

बनारसी साड़ी में दिखेंगी बेहद खूबसूरत

दिवाली के मौके पर बनारसी साड़ी पहनना हमेशा से ही खास पसंद रहा है। अगर आप ट्रेडिशनल और रॉयल लुक चाहती हैं, तो लाल, मैरून, हरे या गोल्डन रंग की बनारसी साड़ी चुन सकती हैं। इसके साथ गोल्ड ज्वेलरी, झुमके और खूबसूरत बन हेयरस्टाइल आपके लुक को और निखार देंगे।
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Lehenga Ideas - फोटो : instagram

लहंगा पहनकर बनाएं त्योहार को खास

 

अगर आप दिवाली पार्टी में सबसे अलग दिखना चाहती हैं, तो एम्ब्रॉयडरी वाला लहंगा अच्छा विकल्प है। आप वाइन, रॉयल ब्लू, पिंक या एमराल्ड ग्रीन रंग का लहंगा चुन सकती हैं। इसके साथ हल्की ज्वेलरी और मैचिंग पोटली बैग आपके फेस्टिव लुक को कंप्लीट करेंगे।
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anarkali suit - फोटो : instagram

अनारकली सूट में मिलेगा रॉयल अंदाज

 

अनारकली सूट उन महिलाओं के लिए बेहतरीन है, जिन्हें खूबसूरती के साथ आराम भी चाहिए। फ्लोर लेंथ अनारकली, हल्की कढ़ाई और खूबसूरत दुपट्टा आपको आकर्षक लुक दे सकता है। पूजा और परिवार के साथ डिनर के लिए यह एक शानदार विकल्प है।
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co ord set - फोटो : instagram

इंडो-वेस्टर्न आउटफिट से पाएं मॉडर्न लुक

अगर आप हर बार साड़ी या सूट पहनकर बोर हो चुकी हैं, तो इस दिवाली इंडो-वेस्टर्न आउटफिट ट्राई करें। एथनिक को-ऑर्ड सेट, लॉन्ग जैकेट के साथ कुर्ती या स्कर्ट के साथ डिजाइनर ब्लाउज आपको मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों लुक देगा। इसके साथ स्टेटमेंट इयररिंग्स पहनना न भूलें।
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