दिवाली 2026: पार्टी में सबसे खूबसूरत दिखने के लिए अपनाएं ये फैशन टिप्स, हर कोई करेगा तारीफ

1 of 8 पार्टी में सबसे खूबसूरत दिखने के लिए अपनाएं ये फैशन टिप्स - फोटो : AI







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How to Get Ready for a Diwali Party: दिवाली का त्योहार खुशियों, रोशनी और सजने-संवरने का मौका लेकर आता है। इस खास मौके पर हर महिला चाहती है कि उसका लुक सबसे अलग और आकर्षक नजर आए। अगर आप भी दिवाली पार्टी में शामिल होने जा रही हैं, तो सही आउटफिट, मेकअप, हेयरस्टाइल और जूलरी का चुनाव करके अपने लुक को खास बना सकती हैं।



जरूरी नहीं कि खूबसूरत दिखने के लिए आप महंगे कपड़े ही खरीदें। थोड़ी स्मार्ट स्टाइलिंग और फैशन की सही समझ से आप कम बजट में भी शानदार लुक पा सकती हैं। आइए जानते हैं दिवाली पार्टी के लिए ऐसे फैशन टिप्स, जिनकी मदद से आप ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों अंदाज में खूबसूरत दिख सकती हैं।



दिवाली का त्योहार खुशियों, रोशनी और सजने-संवरने का मौका लेकर आता है। इस खास मौके पर हर महिला चाहती है कि उसका लुक सबसे अलग और आकर्षक नजर आए। अगर आप भी दिवाली पार्टी में शामिल होने जा रही हैं, तो सही आउटफिट, मेकअप, हेयरस्टाइल और जूलरी का चुनाव करके अपने लुक को खास बना सकती हैं।

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1. लेटेस्ट दिवाली पार्टी आउटफिट्स: साड़ी से लेकर इंडो-वेस्टर्न ड्रेस तक



दिवाली पार्टी में ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों तरह के आउटफिट्स खूब पसंद किए जाते हैं। अगर आप एलिगेंट और ग्रेसफुल दिखना चाहती हैं तो सीक्विन वर्क वाली साड़ी पहन सकती हैं। इसके अलावा सिल्क साड़ी, ऑर्गेंजा साड़ी और शिमरी साड़ी भी पार्टी के लिए अच्छा विकल्प हैं।



अगर आप रॉयल लुक चाहती हैं तो हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला लहंगा चुनें। वहीं, अनारकली सूट और शरारा सेट आपको ट्रेडिशनल के साथ स्टाइलिश लुक देंगे। जो महिलाएं कुछ नया ट्राई करना चाहती हैं, वे इंडो-वेस्टर्न ड्रेस, धोती पैंट सेट या स्टाइलिश को-ऑर्ड सेट पहन सकती हैं।



स्टाइलिंग टिप: आउटफिट के साथ ज्यादा हैवी एक्सेसरीज पहनने के बजाय एक स्टेटमेंट नेकपीस या ईयररिंग्स चुनें।





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2. ट्रेंडी एथनिक वियर:



दिवाली पर कपड़ों के रंग आपके पूरे लुक को खास बना सकते हैं। इस मौके पर पारंपरिक रंगों के साथ मॉडर्न शेड्स भी ट्राई किए जा सकते हैं।



रॉयल ब्लू: यह रंग आपको क्लासी और रॉयल लुक देता है।

एमराल्ड ग्रीन: साड़ी और लहंगे में यह शेड बेहद खूबसूरत लगता है।

वाइन और मरून: पार्टी के लिए ये रंग रिच और एलिगेंट लुक देते हैं।

गोल्डन और शैंपेन: ग्लैमरस और फेस्टिव लुक के लिए बेहतरीन विकल्प हैं।

पेस्टल पिंक: सॉफ्ट और सोबर लुक पसंद करने वाली महिलाओं के लिए अच्छा विकल्प है।



इसके अलावा मिरर वर्क, गोटा पट्टी, सीक्विन और थ्रेड एम्ब्रॉयडरी वाले आउटफिट्स भी चुन सकती हैं।



स्टाइलिंग टिप: अगर आपका आउटफिट हैवी है तो हल्की जूलरी पहनें और सिंपल ड्रेस के साथ हैवी जूलरी ट्राई करें।





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3. दिवाली पार्टी मेकअप



दिवाली पार्टी में खूबसूरत दिखने के लिए मेकअप का सही चुनाव बेहद जरूरी है। इस मौके पर आप सॉफ्ट ग्लैम मेकअप या बोल्ड मेकअप लुक ट्राई कर सकती हैं।



सबसे पहले चेहरे को अच्छी तरह साफ करके मॉइस्चराइजर लगाएं। इसके बाद अपनी स्किन टोन के अनुसार फाउंडेशन या स्किन टिंट का इस्तेमाल करें। चेहरे को नेचुरल ग्लो देने के लिए हल्का हाइलाइटर और ब्लश लगाएं।



आंखों के मेकअप के लिए गोल्डन, ब्रॉन्ज और ब्राउन आईशैडो अच्छे विकल्प हैं। अगर आप बोल्ड लुक चाहती हैं तो स्मोकी आई मेकअप कर सकती हैं। वहीं, न्यूड, पीच और रोज पिंक लिपस्टिक आपके मेकअप को सॉफ्ट और एलिगेंट बनाएगी।



स्टाइलिंग टिप: हैवी आई मेकअप के साथ न्यूड लिपस्टिक और हल्के आई मेकअप के साथ बोल्ड रेड या मरून लिपस्टिक लगाएं।





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