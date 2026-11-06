Silver Payal Design: धनतेरस का त्योहार आते ही बाजारों में खरीदारी की रौनक बढ़ जाती है। इस दिन सोना-चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। अगर आप भी इस धनतेरस पर चांदी की पायल खरीदने का प्लान बना रही हैं, लेकिन आपका बजट ज्यादा नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आजकल ज्वेलरी मार्केट में चांदी की ऐसी कई खूबसूरत और ट्रेंडी पायल डिजाइन उपलब्ध हैं, जिन्हें आप कम बजट में भी खरीद सकती हैं।
अब पायल खरीदने के लिए भारी-भरकम डिजाइन या ज्यादा वजन वाली ज्वेलरी लेना जरूरी नहीं है। सिंपल चेन पायल, छोटे घुंघरू वाली पायल, फ्लोरल डिजाइन, काली मोती वाली पायल और स्टाइलिश मिनिमलिस्ट पायल जैसे कई विकल्प महिलाओं और लड़कियों के बीच पसंद किए जाते हैं।
अगर आप भी सोच रही हैं कि कम पैसों में कौन सी चांदी की पायल सबसे सुंदर लगेगी और धनतेरस पर कौन सी डिजाइन खरीदना बेहतर रहेगा, तो यह खबर आपके काम की है। यहां देखिए चांदी की 5 ऐसी आकर्षक पायल डिजाइन, जिन्हें आप अपने बजट और पसंद के हिसाब से चुन सकती हैं। खरीदारी से पहले चांदी की शुद्धता, वजन और मेकिंग चार्ज की जानकारी लेना भी न भूलें।
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धनतेरस पर चांदी की पायल खरीदनी है तो ये डिजाइन बजट में मिल सकते हैं
- फोटो : Ai
धनतेरस पर कम बजट में खरीदें चांदी की ये 5 खूबसूरत पायल डिजाइन
सिंपल चेन वाली पायल
अगर आपको रोजाना पहनने के लिए हल्की और खूबसूरत पायल चाहिए, तो सिंपल चेन डिजाइन अच्छा विकल्प है। इसमें पतली चांदी की चेन और छोटे-छोटे आकर्षक पैटर्न होते हैं। इसे साड़ी, सूट और जींस के साथ भी पहन सकती हैं। कम वजन में ऐसी डिजाइन बनवाई जा सकती है।
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छोटे घुंघरू वाली सिल्वर पायल
पारंपरिक लुक पसंद करने वाली महिलाओं के लिए छोटे घुंघरू वाली पायल शानदार विकल्प है। चलने पर इसकी हल्की छन-छन पैरों की खूबसूरती बढ़ाती है। आप कम घुंघरू और पतली चेन वाली डिजाइन चुनें, जिससे वजन और बजट दोनों नियंत्रित रह सकें।
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फ्लोरल और हार्ट शेप पायल
अगर आपको मॉडर्न ज्वेलरी पसंद है, तो फूल और हार्ट शेप चार्म वाली पायल खरीद सकती हैं। यह डिजाइन खासतौर पर लड़कियों और यंग महिलाओं को पसंद आ सकती है। इसमें छोटे-छोटे सिल्वर चार्म लगे होते हैं, जो इसे स्टाइलिश लुक देते हैं।
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धनतेरस पर चांदी की पायल खरीदनी है तो ये डिजाइन बजट में मिल सकते हैं
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सिल्वर कड़ा पायल डिजाइन
इस धनतेरस कुछ अलग खरीदना चाहती हैं तो कड़ा स्टाइल पायल देख सकती हैं। यह सामान्य चेन पायल से अलग और आकर्षक दिखती है। इसमें स्टोन, फूल या ऑक्सीडाइज्ड पैटर्न वाले डिजाइन भी मिलते हैं। खरीदते समय इसके साइज और फिटिंग का ध्यान रखें।