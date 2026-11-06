Silver Payal Design: धनतेरस का त्योहार आते ही बाजारों में खरीदारी की रौनक बढ़ जाती है। इस दिन सोना-चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। अगर आप भी इस धनतेरस पर चांदी की पायल खरीदने का प्लान बना रही हैं, लेकिन आपका बजट ज्यादा नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आजकल ज्वेलरी मार्केट में चांदी की ऐसी कई खूबसूरत और ट्रेंडी पायल डिजाइन उपलब्ध हैं, जिन्हें आप कम बजट में भी खरीद सकती हैं।





अब पायल खरीदने के लिए भारी-भरकम डिजाइन या ज्यादा वजन वाली ज्वेलरी लेना जरूरी नहीं है। सिंपल चेन पायल, छोटे घुंघरू वाली पायल, फ्लोरल डिजाइन, काली मोती वाली पायल और स्टाइलिश मिनिमलिस्ट पायल जैसे कई विकल्प महिलाओं और लड़कियों के बीच पसंद किए जाते हैं।



अगर आप भी सोच रही हैं कि कम पैसों में कौन सी चांदी की पायल सबसे सुंदर लगेगी और धनतेरस पर कौन सी डिजाइन खरीदना बेहतर रहेगा, तो यह खबर आपके काम की है। यहां देखिए चांदी की 5 ऐसी आकर्षक पायल डिजाइन, जिन्हें आप अपने बजट और पसंद के हिसाब से चुन सकती हैं। खरीदारी से पहले चांदी की शुद्धता, वजन और मेकिंग चार्ज की जानकारी लेना भी न भूलें। अब पायल खरीदने के लिए भारी-भरकम डिजाइन या ज्यादा वजन वाली ज्वेलरी लेना जरूरी नहीं है। सिंपल चेन पायल, छोटे घुंघरू वाली पायल, फ्लोरल डिजाइन, काली मोती वाली पायल और स्टाइलिश मिनिमलिस्ट पायल जैसे कई विकल्प महिलाओं और लड़कियों के बीच पसंद किए जाते हैं।अगर आप भी सोच रही हैं कि कम पैसों में कौन सी चांदी की पायल सबसे सुंदर लगेगी और धनतेरस पर कौन सी डिजाइन खरीदना बेहतर रहेगा, तो यह खबर आपके काम की है। यहां देखिए चांदी की 5 ऐसी आकर्षक पायल डिजाइन, जिन्हें आप अपने बजट और पसंद के हिसाब से चुन सकती हैं। खरीदारी से पहले चांदी की शुद्धता, वजन और मेकिंग चार्ज की जानकारी लेना भी न भूलें।