Diwali Mehndi: दिवाली की तैयारियों के बीच अगर आप घर की सफाई, सजावट और पकवान बनाने में इतनी व्यस्त रहीं कि हाथों में मेहंदी लगाने का समय ही नहीं मिला, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। रात के 11 बज चुके हैं और कल दीपावली है, लेकिन अभी भी आप अपने हाथों को खूबसूरत मेहंदी डिजाइन से सजा सकती हैं। इसके लिए आपको घंटों बैठने या किसी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। कुछ आसान और ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन घर पर ही लगाए जा सकते हैं।
इस दिवाली फ्लोरल मेहंदी, मंडला डिजाइन, अरेबिक मेहंदी, बेल मेहंदी और मिनिमल मेहंदी पैटर्न काफी आकर्षक विकल्प हो सकते हैं। अगर आपके पास समय कम है, तो हथेली के बीच में छोटा-सा फूल, उंगलियों पर बारीक डिजाइन और कलाई पर सुंदर बेल बनाकर भी हाथों को फेस्टिव लुक दे सकती हैं।
खास बात यह है कि मेहंदी लगाने के लिए दिवाली की सुबह का समय भी चुना जा सकता है। अगर आप अभी मेहंदी लगाने जा रही हैं या कल सुबह तैयार होने से पहले इसे लगाना चाहती हैं, तो यहां देखिए कुछ ऐसे खूबसूरत और आसान दिवाली मेहंदी डिजाइन, जिन्हें कम समय में अपनाकर आप अपने त्योहार की खूबसूरती बढ़ा सकती हैं।
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दिवाली मेहंदी डिजाइन
- फोटो : AI
आखिरी समय में लगाएं मिनिमल मेहंदी डिजाइन
अगर आपके पास मेहंदी लगाने के लिए ज्यादा समय नहीं है, तो मिनिमल मेहंदी डिजाइन सबसे अच्छा विकल्प है। हथेली के बीच में छोटा-सा फूल, उंगलियों पर बारीक पत्तियां और कलाई के पास पतली बेल बनाकर हाथों को खूबसूरत लुक दिया जा सकता है। इस डिजाइन को बनाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती और यह ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ बेहद सुंदर दिखता है।
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दिवाली मेहंदी डिजाइन
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अरेबिक मेहंदी से मिनटों में पाएं स्टाइलिश लुक
मेहंदी उन महिलाओं और लड़कियों के लिए बेहतरीन है, जो कम समय में हाथों को भरा-भरा और आकर्षक दिखाना चाहती हैं। इसमें फूलों, पत्तियों और घुमावदार बेलों का इस्तेमाल किया जाता है। हाथ के एक कोने से शुरू करके उंगलियों की तरफ जाती हुई बेल बनाएं। यह डिजाइन देखने में काफी स्टाइलिश लगता है और दिवाली की शाम के लिए परफेक्ट है।
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दिवाली मेहंदी डिजाइन
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मंडला मेहंदी डिजाइन से बढ़ाएं पारंपरिक खूबसूरती
अगर आपको पारंपरिक मेहंदी पसंद है, तो मंडला डिजाइन जरूर ट्राई करें। इसमें हथेली के बीच में गोल आकार बनाकर उसके चारों तरफ छोटी-छोटी पंखुड़ियां और बारीक पैटर्न बनाए जाते हैं। इस डिजाइन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह कम जगह में भी बेहद आकर्षक दिखाई देता है। दिवाली पूजा और पारंपरिक कपड़ों के साथ यह मेहंदी खूब जंचती है।
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उंगलियों और कलाई पर बनाएं खूबसूरत बेल मेहंदी
अगर आप पूरी हथेली पर मेहंदी नहीं लगाना चाहती हैं, तो केवल उंगलियों और कलाई पर बेल डिजाइन बना सकती हैं। इसमें छोटी पत्तियां, फूल और बारीक जाल पैटर्न शामिल करें। यह डिजाइन खासतौर पर उन महिलाओं के लिए अच्छा है, जिन्हें दिवाली के दिन पूजा, मिठाई बनाने और घर के दूसरे काम भी करने हैं।