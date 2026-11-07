Diwali Mehndi: दिवाली की तैयारियों के बीच अगर आप घर की सफाई, सजावट और पकवान बनाने में इतनी व्यस्त रहीं कि हाथों में मेहंदी लगाने का समय ही नहीं मिला, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। रात के 11 बज चुके हैं और कल दीपावली है, लेकिन अभी भी आप अपने हाथों को खूबसूरत मेहंदी डिजाइन से सजा सकती हैं। इसके लिए आपको घंटों बैठने या किसी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। कुछ आसान और ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन घर पर ही लगाए जा सकते हैं।

इस दिवाली फ्लोरल मेहंदी, मंडला डिजाइन, अरेबिक मेहंदी, बेल मेहंदी और मिनिमल मेहंदी पैटर्न काफी आकर्षक विकल्प हो सकते हैं। अगर आपके पास समय कम है, तो हथेली के बीच में छोटा-सा फूल, उंगलियों पर बारीक डिजाइन और कलाई पर सुंदर बेल बनाकर भी हाथों को फेस्टिव लुक दे सकती हैं। खास बात यह है कि मेहंदी लगाने के लिए दिवाली की सुबह का समय भी चुना जा सकता है। अगर आप अभी मेहंदी लगाने जा रही हैं या कल सुबह तैयार होने से पहले इसे लगाना चाहती हैं, तो यहां देखिए कुछ ऐसे खूबसूरत और आसान दिवाली मेहंदी डिजाइन, जिन्हें कम समय में अपनाकर आप अपने त्योहार की खूबसूरती बढ़ा सकती हैं।