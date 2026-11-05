Diwali Outfit Ideas: दिवाली का त्योहार आते ही हर किसी की इच्छा होती है कि वह सबसे खूबसूरत और स्टाइलिश नजर आए। खासकर महिलाओं और लड़कियों के लिए दिवाली का मौका नए कपड़े पहनने, मेकअप करने और खुद को अलग अंदाज में तैयार करने का होता है। लेकिन कई बार ऑफिस की व्यस्तता, घर की तैयारियों और समय की कमी के कारण लोग दिवाली की शॉपिंग नहीं कर पाते। ऐसे में त्योहार से ठीक पहले बाजार जाने और महंगे कपड़े खरीदने की चिंता सताने लगती है।
अगर इस बार आपने भी दिवाली के लिए कोई नई ड्रेस नहीं खरीदी है, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके वार्डरोब में पहले से मौजूद कपड़ों से ही आप बेहद खूबसूरत और ट्रेंडी फेस्टिव लुक तैयार कर सकती हैं। बस जरूरत है पुराने आउटफिट्स को थोड़े अलग अंदाज में स्टाइल करने की।
कभी पुरानी साड़ी को नए ब्लाउज के साथ पहनकर तो कभी सिंपल कुर्ती को स्टाइलिश ज्वेलरी के साथ पेयर करके आप शानदार लुक पा सकती हैं। अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं होगी। आइए जानते हैं अलमारी में रखे ऐसे 5 आउटफिट्स के बारे में, जिन्हें पहनकर आप इस दिवाली सबसे स्टाइलिश दिख सकती हैं।
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दिवाली आउटफिट आइडियाज
- फोटो : Ai
अलमारी में रखे इन 5 आउटफिट्स से तैयार करें शानदार दिवाली लुक
पुरानी साड़ी को दें नया डिजाइनर लुक
अगर आपकी अलमारी में कोई पुरानी सिल्क, बनारसी या जॉर्जेट साड़ी रखी है, तो इस दिवाली उसे बाहर निकाल लें। साड़ी को नए अंदाज में पहनने के लिए उसके साथ कॉन्ट्रास्ट कलर का ब्लाउज ट्राई करें। इसके अलावा बेल्ट, स्टेटमेंट झुमके और खूबसूरत चूड़ियों के साथ अपने लुक को पूरा करें। इससे आपकी पुरानी साड़ी भी बिल्कुल नए डिजाइनर आउटफिट जैसी नजर आएगी।
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दिवाली आउटफिट आइडियाज
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सिंपल कुर्ती को बनाएं फेस्टिव आउटफिट
अगर आपके पास कोई सिंपल कुर्ती है, तो उसे दिवाली पर पहनने से बिल्कुल न हिचकिचाएं। कुर्ती के साथ हैवी पलाजो, मैचिंग दुपट्टा और ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी पहन सकती हैं। चाहें तो कमर पर पतली बेल्ट लगाकर भी इसे नया लुक दे सकती हैं। यह स्टाइल खासकर उन महिलाओं के लिए अच्छा है, जो आरामदायक कपड़ों में खूबसूरत दिखना चाहती हैं।
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दिवाली आउटफिट आइडियाज
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पुराने सूट को दें नया ट्विस्ट
वार्डरोब में रखा पुराना अनारकली या सलवार सूट भी दिवाली के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसके साथ नया दुपट्टा या अलग डिजाइन की ज्वेलरी पहनकर आप अपने लुक में बदलाव ला सकती हैं। अगर सूट हल्के रंग का है, तो उसके साथ गोल्डन या रंगीन दुपट्टा काफी खूबसूरत लगेगा।
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लहंगे को करें मिक्स एंड मैच
अगर आपके पास पुराना लहंगा है, तो इस बार उसे पारंपरिक तरीके से पहनने के बजाय कुछ नया ट्राई करें। लहंगे के साथ कॉन्ट्रास्ट क्रॉप टॉप या स्टाइलिश कुर्ती पहन सकती हैं। इसके साथ हल्की ज्वेलरी और खूबसूरत हेयरस्टाइल आपके लुक को और आकर्षक बना सकती है।