Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Fashion ›   Diwali 2026 Fashion: Turn Your Old Clothes Into Designer-Style Outfits

दिवाली फैशन: बिना पैसे खर्च किए दिखना है खूबसूरत? अपनाएं ये 5 फैशन ट्रिक्स

Thu, 05 Nov 2026 05:20 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Thu, 05 Nov 2026 05:20 PM IST
सार

Last Minute Diwali Fashion: दिवाली 2026 पर शॉपिंग का समय नहीं मिला? परेशान न हों। जानिए अलमारी में रखी पुरानी साड़ी, कुर्ती, सूट और लहंगे से 5 शानदार फेस्टिव आउटफिट लुक तैयार करने के आसान तरीके।

विज्ञापन
Diwali 2026 Fashion: Turn Your Old Clothes Into Designer-Style Outfits
दिवाली आउटफिट आइडियाज - फोटो : Ai

Diwali Outfit Ideas: दिवाली का त्योहार आते ही हर किसी की इच्छा होती है कि वह सबसे खूबसूरत और स्टाइलिश नजर आए। खासकर महिलाओं और लड़कियों के लिए दिवाली का मौका नए कपड़े पहनने, मेकअप करने और खुद को अलग अंदाज में तैयार करने का होता है। लेकिन कई बार ऑफिस की व्यस्तता, घर की तैयारियों और समय की कमी के कारण लोग दिवाली की शॉपिंग नहीं कर पाते। ऐसे में त्योहार से ठीक पहले बाजार जाने और महंगे कपड़े खरीदने की चिंता सताने लगती है।



अगर इस बार आपने भी दिवाली के लिए कोई नई ड्रेस नहीं खरीदी है, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके वार्डरोब में पहले से मौजूद कपड़ों से ही आप बेहद खूबसूरत और ट्रेंडी फेस्टिव लुक तैयार कर सकती हैं। बस जरूरत है पुराने आउटफिट्स को थोड़े अलग अंदाज में स्टाइल करने की।

कभी पुरानी साड़ी को नए ब्लाउज के साथ पहनकर तो कभी सिंपल कुर्ती को स्टाइलिश ज्वेलरी के साथ पेयर करके आप शानदार लुक पा सकती हैं। अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं होगी। आइए जानते हैं अलमारी में रखे ऐसे 5 आउटफिट्स के बारे में, जिन्हें पहनकर आप इस दिवाली सबसे स्टाइलिश दिख सकती हैं।
Trending Videos
Diwali 2026 Fashion: Turn Your Old Clothes Into Designer-Style Outfits
दिवाली आउटफिट आइडियाज - फोटो : Ai

अलमारी में रखे इन 5 आउटफिट्स से तैयार करें शानदार दिवाली लुक


पुरानी साड़ी को दें नया डिजाइनर लुक

अगर आपकी अलमारी में कोई पुरानी सिल्क, बनारसी या जॉर्जेट साड़ी रखी है, तो इस दिवाली उसे बाहर निकाल लें। साड़ी को नए अंदाज में पहनने के लिए उसके साथ कॉन्ट्रास्ट कलर का ब्लाउज ट्राई करें। इसके अलावा बेल्ट, स्टेटमेंट झुमके और खूबसूरत चूड़ियों के साथ अपने लुक को पूरा करें। इससे आपकी पुरानी साड़ी भी बिल्कुल नए डिजाइनर आउटफिट जैसी नजर आएगी।
Diwali 2026 Fashion: Turn Your Old Clothes Into Designer-Style Outfits
दिवाली आउटफिट आइडियाज - फोटो : Ai

सिंपल कुर्ती को बनाएं फेस्टिव आउटफिट

अगर आपके पास कोई सिंपल कुर्ती है, तो उसे दिवाली पर पहनने से बिल्कुल न हिचकिचाएं। कुर्ती के साथ हैवी पलाजो, मैचिंग दुपट्टा और ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी पहन सकती हैं। चाहें तो कमर पर पतली बेल्ट लगाकर भी इसे नया लुक दे सकती हैं। यह स्टाइल खासकर उन महिलाओं के लिए अच्छा है, जो आरामदायक कपड़ों में खूबसूरत दिखना चाहती हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
Diwali 2026 Fashion: Turn Your Old Clothes Into Designer-Style Outfits
दिवाली आउटफिट आइडियाज - फोटो : Ai

पुराने सूट को दें नया ट्विस्ट

वार्डरोब में रखा पुराना अनारकली या सलवार सूट भी दिवाली के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसके साथ नया दुपट्टा या अलग डिजाइन की ज्वेलरी पहनकर आप अपने लुक में बदलाव ला सकती हैं। अगर सूट हल्के रंग का है, तो उसके साथ गोल्डन या रंगीन दुपट्टा काफी खूबसूरत लगेगा।

विज्ञापन
Diwali 2026 Fashion: Turn Your Old Clothes Into Designer-Style Outfits
दिवाली आउटफिट आइडियाज - फोटो : Ai

लहंगे को करें मिक्स एंड मैच

अगर आपके पास पुराना लहंगा है, तो इस बार उसे पारंपरिक तरीके से पहनने के बजाय कुछ नया ट्राई करें। लहंगे के साथ कॉन्ट्रास्ट क्रॉप टॉप या स्टाइलिश कुर्ती पहन सकती हैं। इसके साथ हल्की ज्वेलरी और खूबसूरत हेयरस्टाइल आपके लुक को और आकर्षक बना सकती है।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed