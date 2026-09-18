1 of 7 करवा चौथ पर ऐसे लगाएं बालों में गजरा - फोटो : Ai







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जरूरी नहीं कि गजरे को हमेशा एक ही तरह से जूड़े के चारों ओर लगाया जाए। आप इसे अपनी हेयरस्टाइल, साड़ी या लहंगे के अनुसार अलग-अलग तरीके से सजा सकती हैं। लो बन के चारों तरफ गजरा लगाने से क्लासिक लुक मिलता है, जबकि चोटी में गजरा पिरोने से पारंपरिक अंदाज और ज्यादा निखरता है। खुले बालों के साथ फूलों की छोटी लड़ियां भी काफी खूबसूरत लग सकती हैं।



अगर इस करवा चौथ आप भी बालों में गजरा लगाने की सोच रही हैं, तो इन आसान हेयरस्टाइल आइडियाज को आजमा सकती हैं। Karwa Chauth Gajra Hairstyles: करवा चौथ का त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए खास होता है। इस दिन महिलाएं साड़ी, लहंगा, चूड़ियों और मेहंदी के साथ अपने बालों को भी खूबसूरती से सजाना पसंद करती हैं। पारंपरिक भारतीय श्रृंगार की बात हो तो गजरे का अपना अलग आकर्षण है। चमेली या मोगरे के फूलों से बना गजरा बालों में लगाते ही पूरे लुक में खुशबू और पारंपरिक सुंदरता दोनों जोड़ देता है। यही वजह है कि करवा चौथ जैसे त्योहार पर गजरा आज भी महिलाओं की पसंद बना हुआ है।

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क्लासिक जूड़े के चारों ओर लगाएं गजरा



करवा चौथ के लिए सबसे आसान और सदाबहार तरीका है जूड़े के चारों तरफ गजरा लगाना। पहले बालों को पीछे की ओर कंघी करके लो या मीडियम बन बना लें। अब गजरे को जूड़े के चारों ओर घुमाकर पिन से सुरक्षित कर दें।



साड़ी के साथ यह हेयरस्टाइल बेहद पारंपरिक दिखाई देती है। लाल, मैरून, हरे या गुलाबी रंग की साड़ी के साथ सफेद फूलों का गजरा खूबसूरत कंट्रास्ट बना सकता है।

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साइड बन के साथ गजरा



अगर आप ट्रेडिशनल लुक में थोड़ा मॉडर्न ट्विस्ट चाहती हैं तो साइड बन बनाकर उसके चारों ओर गजरा लगाएं। जूड़े को गर्दन के पास एक तरफ रखें और गजरे को गोल आकार में सजा दें।



इसके साथ मांगटीका या झुमके पहनने पर चेहरा और हेयरस्टाइल दोनों ज्यादा उभरकर दिखाई दे सकते हैं।

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चोटी में पिरोएं गजरा



लंबे बाल हैं तो गजरे को सिर्फ जूड़े तक सीमित रखने की जरूरत नहीं है। बालों की एक साधारण चोटी बनाएं और उसमें छोटी-छोटी फूलों की लड़ियां पिरो दें।



आप चाहें तो पूरी चोटी पर फूल लगा सकती हैं या सिर्फ चोटी के निचले हिस्से में गजरा सजा सकती हैं। यह तरीका खासतौर पर साड़ी और लहंगे के साथ अच्छा लगेगा।

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