नरक चतुर्दशी 2026: चेहरे की देखभाल के लिए ट्राई करें ये 5 घरेलू उबटन, बनाने का तरीका है बेहद आसान

1 of 6 घर पर बनाएं ये 5 आसान उबटन - फोटो : AI







Link Copied



Traditional Ubtan Recipes for Glowing Skin: दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही हर कोई खूबसूरत और आकर्षक दिखना चाहता है। ऐसे में नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली का दिन भी बेहद खास माना जाता है। इस दिन कई घरों में सुबह जल्दी उठकर स्नान करने और शरीर पर पारंपरिक उबटन लगाने की परंपरा है। मान्यता है कि नरक चतुर्दशी पर उबटन लगाकर स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है।



अगर आप भी इस छोटी दिवाली अपनी त्वचा की खास देखभाल करना चाहते हैं, तो घर पर मौजूद प्राकृतिक चीजों से उबटन तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी के मौके पर घर पर आसानी से तैयार किए जाने वाले 5 पारंपरिक उबटन और उन्हें इस्तेमाल करने का तरीका।



दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही हर कोई खूबसूरत और आकर्षक दिखना चाहता है। ऐसे में नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली का दिन भी बेहद खास माना जाता है। इस दिन कई घरों में सुबह जल्दी उठकर स्नान करने और शरीर पर पारंपरिक उबटन लगाने की परंपरा है। मान्यता है कि नरक चतुर्दशी पर उबटन लगाकर स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है।

Trending Videos

2 of 6 घर पर बनाएं ये 5 आसान उबटन - फोटो : Adobe Stock

नरक चतुर्दशी पर लगाएं ये 5 तरह के उबटन



1. बेसन और हल्दी का उबटन



बेसन और हल्दी का उबटन भारतीय घरों में लंबे समय से इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसे तैयार करने के लिए 2 चम्मच बेसन में एक चुटकी हल्दी और जरूरत के अनुसार कच्चा दूध या पानी मिलाएं। सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर पेस्ट बना लें।



इस पेस्ट को चेहरे और हाथ-पैरों पर लगाएं। करीब 10 मिनट बाद हल्के हाथों से पानी की मदद से साफ कर लें। यह त्वचा की ऊपरी गंदगी हटाने और उसे मुलायम महसूस कराने में मदद कर सकता है।





3 of 6 घर पर बनाएं ये 5 आसान उबटन - फोटो : Adobe stock

2. चंदन और गुलाब जल का उबटन



चंदन का इस्तेमाल पारंपरिक स्किन केयर में किया जाता है। चंदन पाउडर और गुलाब जल से तैयार उबटन त्वचा को ठंडक देने वाला विकल्प हो सकता है।



इसे बनाने के लिए 2 चम्मच चंदन पाउडर में जरूरत के अनुसार गुलाब जल मिलाकर पेस्ट तैयार करें। इसे चेहरे पर लगाएं और सूखने से पहले या हल्का सूखने पर पानी से धो लें। संवेदनशील त्वचा वाले लोग पहले पैच टेस्ट जरूर करें।





विज्ञापन विज्ञापन

4 of 6 घर पर बनाएं ये 5 आसान उबटन - फोटो : Adobe stock

3. मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल का उबटन



अगर आप त्वचा को साफ करने के लिए हल्का घरेलू विकल्प तलाश रहे हैं, तो मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल मिलाकर पेस्ट तैयार करें।



इसे चेहरे पर हल्की परत में लगाएं। कुछ मिनट बाद पानी से धो लें। यह खासतौर पर तैलीय त्वचा पर अतिरिक्त तेल को सोखने में मदद कर सकती है। हालांकि, रूखी और संवेदनशील त्वचा वाले लोगों को इसका इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए।





विज्ञापन

5 of 6 घर पर बनाएं ये 5 आसान उबटन - फोटो : instagram