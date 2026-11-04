फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Fashion ›   Beauty tips ›   Narak Chaturdashi 2026: 5 Traditional Ubtan Recipes for Glowing Skin

नरक चतुर्दशी 2026: चेहरे की देखभाल के लिए ट्राई करें ये 5 घरेलू उबटन, बनाने का तरीका है बेहद आसान

Wed, 04 Nov 2026 04:14 PM IST
श्रुति गौड़ लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रुति गौड़ Updated Wed, 04 Nov 2026 04:14 PM IST
सार

Traditional Ubtan Recipes for Glowing Skin: इस लेख में जानें नरक चतुर्दशी 2026 के मौके पर घर पर आसानी से तैयार किए जाने वाले 5 पारंपरिक उबटन के तरीके। साथ ही जानें उबटन बनाने के लिए जरूरी सामग्री, इस्तेमाल करने का सही तरीका और त्वचा की देखभाल से जुड़ी जरूरी सावधानियां।

विज्ञापन
Narak Chaturdashi 2026: 5 Traditional Ubtan Recipes for Glowing Skin
घर पर बनाएं ये 5 आसान उबटन - फोटो : AI
Traditional Ubtan Recipes for Glowing Skin: दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही हर कोई खूबसूरत और आकर्षक दिखना चाहता है। ऐसे में नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली का दिन भी बेहद खास माना जाता है। इस दिन कई घरों में सुबह जल्दी उठकर स्नान करने और शरीर पर पारंपरिक उबटन लगाने की परंपरा है। मान्यता है कि नरक चतुर्दशी पर उबटन लगाकर स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है। 


अगर आप भी इस छोटी दिवाली अपनी त्वचा की खास देखभाल करना चाहते हैं, तो घर पर मौजूद प्राकृतिक चीजों से उबटन तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी के मौके पर घर पर आसानी से तैयार किए जाने वाले 5 पारंपरिक उबटन और उन्हें इस्तेमाल करने का तरीका।

 
Trending Videos
Narak Chaturdashi 2026: 5 Traditional Ubtan Recipes for Glowing Skin
घर पर बनाएं ये 5 आसान उबटन - फोटो : Adobe Stock
नरक चतुर्दशी पर लगाएं ये 5 तरह के उबटन

1. बेसन और हल्दी का उबटन

बेसन और हल्दी का उबटन भारतीय घरों में लंबे समय से इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसे तैयार करने के लिए 2 चम्मच बेसन में एक चुटकी हल्दी और जरूरत के अनुसार कच्चा दूध या पानी मिलाएं। सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर पेस्ट बना लें।

इस पेस्ट को चेहरे और हाथ-पैरों पर लगाएं। करीब 10 मिनट बाद हल्के हाथों से पानी की मदद से साफ कर लें। यह त्वचा की ऊपरी गंदगी हटाने और उसे मुलायम महसूस कराने में मदद कर सकता है।

 
Narak Chaturdashi 2026: 5 Traditional Ubtan Recipes for Glowing Skin
घर पर बनाएं ये 5 आसान उबटन - फोटो : Adobe stock
2. चंदन और गुलाब जल का उबटन

चंदन का इस्तेमाल पारंपरिक स्किन केयर में किया जाता है। चंदन पाउडर और गुलाब जल से तैयार उबटन त्वचा को ठंडक देने वाला विकल्प हो सकता है।

इसे बनाने के लिए 2 चम्मच चंदन पाउडर में जरूरत के अनुसार गुलाब जल मिलाकर पेस्ट तैयार करें। इसे चेहरे पर लगाएं और सूखने से पहले या हल्का सूखने पर पानी से धो लें। संवेदनशील त्वचा वाले लोग पहले पैच टेस्ट जरूर करें।

 
विज्ञापन
विज्ञापन
Narak Chaturdashi 2026: 5 Traditional Ubtan Recipes for Glowing Skin
घर पर बनाएं ये 5 आसान उबटन - फोटो : Adobe stock
3. मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल का उबटन

अगर आप त्वचा को साफ करने के लिए हल्का घरेलू विकल्प तलाश रहे हैं, तो मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल मिलाकर पेस्ट तैयार करें।

इसे चेहरे पर हल्की परत में लगाएं। कुछ मिनट बाद पानी से धो लें। यह खासतौर पर तैलीय त्वचा पर अतिरिक्त तेल को सोखने में मदद कर सकती है। हालांकि, रूखी और संवेदनशील त्वचा वाले लोगों को इसका इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए।

 
विज्ञापन
Narak Chaturdashi 2026: 5 Traditional Ubtan Recipes for Glowing Skin
घर पर बनाएं ये 5 आसान उबटन - फोटो : instagram
4. दूध और मलाई वाला उबटन

दूध और मलाई का इस्तेमाल पारंपरिक घरेलू सौंदर्य नुस्खों में किया जाता है। इसके लिए 2 चम्मच बेसन में एक चम्मच मलाई और थोड़ा दूध मिलाकर पेस्ट बना लें।

इसे चेहरे और हाथों पर लगाएं। लगभग 10 मिनट बाद सामान्य पानी से धो लें। यह त्वचा को मुलायम महसूस कराने में मदद कर सकता है। जिन लोगों को दूध से एलर्जी है, उन्हें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

 
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all fashion news in Hindi related to fashion tips, beauty tips, fashion trends etc. Stay updated with us for all breaking news from fashion and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed