Quick Office Hairstyles: जिन लड़कियों के बाल छोटे या मिड लेंथ के होते हैं, उन्हें अक्सर समझ नहीं आता कि रोज दफ्तर या काॅलेज जाते समय बालों को कैसे स्टाइल करें। लगभग हर रोज वे एक जैसी हेयरस्टाइल या ओपर हेयर स्टाइल बना लेती हैं। सुबह जल्दी निकलने की हड़बड़ी में न तो उनके पास ज्यादा समय होता है और ना ही हेयर स्टाइल के ज्यादा विकल्प। ऐसे में कुछ समय बाद लुक एक जैसा और बोरिंग लगने लगता है।





हालांकि, छोटे बाल होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास हेयरस्टाइल के विकल्प कम हैं। थोड़ी सी क्रिएटिविटी और कुछ आसान हेयर एक्सेसरीज की मदद से आप रोज लुक में छोटे छोटे बदलाव ला सकती हैं। दफ्तर या काॅलेज के लिए तैयार होते समय इन हेयरस्टाइल को बनाने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा और ना ही ये बहुत ज्यादा हैवी होगी।



यहां आपको 5 ऐसी डेली वाली हेयरस्टाइल का ट्यूटोरियल दिया रहा है , झटपट बन जाएंगी। इन्हें अपने बालों की लंबाई, टेक्सचर और पसंद के हिसाब से थोड़ा बदलकर भी ट्राई किया जा सकता है।