Mahi Vij Outfit Price : बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट्स का गेम और उनके बीच होने वाली बातचीत तो सुर्खियों में रहती ही है, लेकिन फैशन और स्टाइल भी दर्शकों का ध्यान खींचता है। दूसरे वीकेंड का वार के दौरान माही विज का एथनिक लुक भी चर्चा में रहा। माही ने इस खास मौके के लिए ब्लैक कलर का खूबसूरत लहंगा चुना, जिसे उन्होंने गोल्डन वर्क वाले सैटिन ब्लाउज के साथ पेयर किया।





उनका पूरा लुक ट्रेडिशनल होने के साथ-साथ ग्लैमरस भी नजर आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके लहंगे की कीमत करीब 42,999 रुपये और ब्लाउज की कीमत लगभग 7,999 रुपये बताई जा रही है। यानी सिर्फ लहंगे और ब्लाउज की कीमत करीब 50,998 रुपये बैठती है।



माही विज का ये एथनिक लुक सिर्फ उनके महंगे लंहगे के कारण चर्चा में नहीं रहा। अधिकतक कंटेस्टेंट महंगे आउटफिट में नजर आ रहे हैं लेकिन माही ने जो ज्वेलरी स्टाइल की थी, उसकी कीमत भी हजारों में बताई जा रही है।



आइए देखते हैं माही विज के पूरे लुक को , और जानते हैं उनके आउटफिट से लेकर ज्वेलरी तक की कीमत।