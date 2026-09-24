फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Fashion ›   Karwa Chauth 2026: Red Chooda to Kundan Bangles Trending Styles Bangle Designs

करवा चौथ 2026: लाल चूड़े से कुंदन बैंगल्स तक, करवा चौथ पर हाथों की खूबसूरती बढ़ाएंगे चूड़ियों के ये सेट

Thu, 24 Sep 2026 01:50 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Thu, 24 Sep 2026 01:50 PM IST
सार

Karwa Chauth 2026 Fashion: अगर आपका आउटफिट हैवी है, तो बहुत ज्यादा डिजाइन वाली चूड़ियों की जगह गोल्डन या कुंदन बैंगल्स का एलिगेंट सेट चुन सकती हैं। वहीं सिंपल साड़ी या सूट के साथ रंग-बिरंगे कड़े और चूड़ियों का लेयरिंग स्टाइल आपके हाथों को फेस्टिव लुक दे सकता है। 

विज्ञापन
Karwa Chauth 2026: Red Chooda to Kundan Bangles Trending Styles Bangle Designs
करवा चौथ के लिए चूड़ियों का सेट - फोटो : Ai

Trending Bangles Set And Designs: करवा चौथ का त्योहार शादीशुदा महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं साड़ी या लहंगा, खूबसूरत ज्वेलरी और मेहंदी के साथ अपने लुक को खास बनाने की तैयारी करती हैं। अगर आप भी इस करवा चौथ पर अपने पारंपरिक लुक में नई दुल्हन जैसा ग्लैमरस टच चाहती हैं, तो चूड़ियों का सही सेट आपके पूरे लुक को बदल सकता है। लाल चूड़ा, गोल्डन बैंगल्स से लेकर कुंदन और मोती वाली चूड़ियों तक, इन दिनों कई खूबसूरत डिजाइन पसंद किए जा रहे हैं।



चूड़ियां सिर्फ हाथों की खूबसूरती बढ़ाने वाली एक्सेसरी नहीं हैं, बल्कि भारतीय पारंपरिक लुक का अहम हिस्सा भी हैं। खासकर करवा चौथ पर लाल, मैरून, हरे और गोल्डन रंग की कांच की चूड़ियां एथनिक आउटफिट के साथ बेहद खूबसूरत लग सकती हैं।

अगर आपका आउटफिट हैवी है, तो बहुत ज्यादा डिजाइन वाली चूड़ियों की जगह गोल्डन या कुंदन बैंगल्स का एलिगेंट सेट चुन सकती हैं। वहीं सिंपल साड़ी या सूट के साथ रंग-बिरंगे कड़े और चूड़ियों का लेयरिंग स्टाइल आपके हाथों को फेस्टिव लुक दे सकता है। आइए जानते हैं ऐसे चूड़ी और चूड़ा सेट के बारे में जिन्हें करवा चौथ के लिए अपने लुक में शामिल किया जा सकता है।
Karwa Chauth 2026: Red Chooda to Kundan Bangles Trending Styles Bangle Designs
करवा चौथ के लिए पांरपरिक चूड़ा - फोटो : Ai

लाल चूड़ा सेट

नई दुल्हन वाला ट्रेडिशनल लुक पाने के लिए लाल चूड़ा सबसे क्लासिक विकल्पों में से एक है। लाल चूड़े को गोल्डन बैंगल्स और कंगनों के साथ पेयर करने पर हाथों का लुक और ज्यादा रॉयल नजर आ सकता है। करवा चौथ पर लाल साड़ी या लहंगे के साथ यह कॉम्बिनेशन खास तौर पर खूबसूरत लग सकता है।
Karwa Chauth 2026: Red Chooda to Kundan Bangles Trending Styles Bangle Designs
करवा चौथ के लिए कुंदन चूड़ियों का सेट - फोटो : Ai

कुंदन चूड़ी सेट

अगर आप अपने लुक में लग्जरी और रॉयल टच चाहती हैं, तो कुंदन डिजाइन वाली चूड़ियों को ट्राई कर सकती हैं। कुंदन वर्क वाली चूड़ियां लहंगे, बनारसी साड़ी और सिल्क साड़ी के साथ अच्छी तरह मैच की जा सकती हैं। इन्हें स्टेटमेंट रिंग और झुमकों के साथ पेयर करके फेस्टिव लुक पूरा किया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Karwa Chauth 2026: Red Chooda to Kundan Bangles Trending Styles Bangle Designs
करवा चौथ के लिए चूड़ियों का सेट - फोटो : Ai

राॅयल चूड़ियों और कड़े का सेट

इस तरह की चूड़ियों का सेट आपको शाही लुक देंगे। इसमें नक्काशीदार राजवाड़ी कड़े जोड़े गए हैं, जिसमें मीनाकारी का काम हुआ है। साथ ही अनकट स्टोन कंगन और पर्ल कंगन को टीमअप करके सेट बनाया गया है। इस तरह का सेट हैवी ब्राइडल लहंगे पर काफी खूबसूरत दिखता है। इसे आप डार्क रंग या पेस्टल शेड्स हर तरह के आउटफिट के साथ पहन सकती हैं।

आप चाहें तो कंगनों के बीच सिंपल कांच की लाल या मैरून चूड़ियों को मिलाकर पूरा सेट तैयार कर सकती हैं। बनारसी सिल्क,कांजीवरम, चंदेरी और पटोला साड़ियों पर भी ये सेट बेहद खूबसूरत लगेगा
 

विज्ञापन
Karwa Chauth 2026: Red Chooda to Kundan Bangles Trending Styles Bangle Designs
करवा चौथ के लिए चूड़ियों का सेट - फोटो : Ai

घुंघरू वाली चूड़ियों का सेट

पारंपरिक चूड़ियों का ये सेट आपके पारंपरिक लुक को अलग बना सकता है। लाल, पीली और हरी चूड़ियों से अलग नारंगी और सुनहरे रंग की चूड़ियां कंट्रास्ट साड़ियों के साथ खूब जंचेगी। प्लेन नारंगी कांच की चूड़ियों के साथ मेटल की पतली घुंघरू वाली चूड़ियों को मिलाया गया है। इनके बीच सुनहरे नक्काशीदार कड़े लगाए गए हैं। हरा, बैंगनी या राॅयल ब्लू रंग के आउटफिट को तो इस तरह की चूड़ियां निखार देंगी। हैवी आउटफिट हो या हल्की साड़ियां दोनों पर ही इस पारंपरिक चूड़ियों को पेयर कर सकते हैं।  

आप अपनी मनमुताबिक रंग की प्लेन चूड़ियों के साथ इस तरह के घुंघरू वाली पतली चूड़ियों की मैचिंग मिलाकर इस करवा चौथ पर पहन सकती हैं। ये बजट फ्रेंडली विकल्प होने के साथ ही हर मौके पर बेस्ट दिखने वाला सेट बन जाएगा।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed