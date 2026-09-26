फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Fashion ›   Beauty tips ›   Aloe Vera Gel Benefits and Uses: How to Prepare Fresh Aloevera Gel at Home

घरेलू नुस्खा: एलोवेरा की पत्ती से जेल बनाने का सही तरीका नहीं जानते? ये गलती बिल्कुल न करें

Sat, 26 Sep 2026 12:29 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Sat, 26 Sep 2026 12:29 PM IST
सार

Homemade Aloe Vera Gel for Skin and Hair: घर में लगा एलोवेरा का पौधा आपकी ब्यूटी केयर रूटीन का अहम हिस्सा बन सकता है। इसकी ताजी पत्ती से निकला जेल त्वचा को ठंडक और नमी देने में मदद करता है। हालांकि, एलोवेरा की पत्ती में मौजूद पीला लेटेक्स त्वचा में जलन पैदा कर सकता है, इसलिए जेल बनाते समय आपको कई बातों का ख्याल भी रखना होगा।

विज्ञापन
Aloe Vera Gel Benefits and Uses: How to Prepare Fresh Aloevera Gel at Home
घर पर बनाएं एलोवेरा जेल - फोटो : AI

Aloe Vera Gel Benefits and Uses: त्वचा और बालों की देखभाल और खूबसूरती बढ़ाने के लिए लोग महंगे प्रोडक्ट्स पर काफी पैसा व्यय करते हैं लेकिन घर में रोजमर्रा में उपयोग में आने वाली कुछ चीजें प्राकृतिक रूप से बालों और स्किन के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। हालांकि उसके इस्तेमाल का सही तरीका पता होना चाहिए। 



एलोवेरा जेल बालों और त्वचा दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। आयुर्वेद में एलोवेरा को गुणकारी कहा जाता है। बाजार में कई तरह के ब्रांड के एलोवेरा जेल मिल जाते हैं लेकिन अगर आपके घर पर एलोवेरा का पौधा है तो आप ताजा एलोवेरा इस्तेमाल में लगा सकते हैं। 

घर में लगा एलोवेरा का पौधा आपकी ब्यूटी केयर रूटीन का अहम हिस्सा बन सकता है। इसकी ताजी पत्ती से निकला जेल त्वचा को ठंडक और नमी देने में मदद करता है। हालांकि, एलोवेरा की पत्ती में मौजूद पीला लेटेक्स त्वचा में जलन पैदा कर सकता है, इसलिए जेल बनाते समय आपको कई बातों का ख्याल भी रखना होगा।

अगर सही तरीके से घर पर एलोवेरा जेल न बनाया जाए और सही तरीके से इस्तेमाल में न लाया जाए तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। आइए जानते हैं घर पर लगे एलोवेरा के पौधे से ताजा जेल कैसे बनाना है और इतने दिन तक इसे स्टोर कर सकते हैं। साथ ही इसका इस्तेमाल कैसे करना है।
Aloe Vera Gel Benefits and Uses: How to Prepare Fresh Aloevera Gel at Home
घर पर बनाएं एलोवेरा जेल - फोटो : AI

ऐसे तैयार करें ताजा एलोवेरा जेल

- सबसे पहले आप एक स्वस्थ और मोटी एलोवेरा पत्ती लें और उसे अच्छी तरह धो लें।
- दोनों किनारों के कांटेदार हिस्से काटकर पत्ती को कुछ देर सीधा रखें, ताकि पीला रस (लेटेक्स) निकल जाए।
- पत्ती को दोबारा धोकर चाकू से ऊपर की हरी परत सावधानी से हटा दें।
- चम्मच की मदद से अंदर का पारदर्शी जेल निकालें।
- जेल को साफ ब्लेंडर में कुछ सेकंड हल्का ब्लेंड कर लें।
- जेल को साफ, सूखे और एयरटाइट कांच के कंटेनर में रखें और रोजाना इसका इस्तेमाल करें।

Aloe Vera Gel Benefits and Uses: How to Prepare Fresh Aloevera Gel at Home
घर पर बनाएं एलोवेरा जेल - फोटो : AI

एलोवेरा जेल के लाभ अनेक

  • त्वचा के लिए एलोवेरा जेल एक बेहतरीन नेचुरल मॉइस्चराइजर है, जो मुंहासे, दाग-धब्बे और सनबर्न को ठीक करने में मदद करता है।
  • इसका नियमित सेवन पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है और कब्ज की समस्या से राहत दिलाता है।
  • इसके अलावा, एलोवेरा जेल बालों में लगाने से डैंड्रफ खत्म होता है और बाल चमकदार बनते हैं।
  • यह शरीर की इम्युनिटी बढ़ाने और घावों को जल्दी भरने में भी बेहद मददगार है। हालांकि संवेदनशील त्वचा वाले लोग इसके इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट जरूर करें।
विज्ञापन
विज्ञापन
Aloe Vera Gel Benefits and Uses: How to Prepare Fresh Aloevera Gel at Home
एलोवेरा और गुलाबजल पैक - फोटो : AI

ऐसे करें एलोवेरा जेल का इस्तेमाल

चेहरे पर इस्तेमाल करने से पहले त्वचा को साफ कर लें। थोड़ी मात्रा में जेल लगाकर हल्के हाथों से फैलाएं और अपनी त्वचा की सहनशीलता के अनुसार कुछ समय बाद धो लें। बालों और स्कैल्प पर भी थोड़ी मात्रा लगाई जा सकती है। अगर आप पहली बार एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले हाथ या कान के पीछे थोड़ी मात्रा लगाकर 24 घंटे तक प्रतिक्रिया देखें। जलन, लालिमा या खुजली महसूस हो तो इस्तेमाल बंद कर दें।

विज्ञापन
Aloe Vera Gel Benefits and Uses: How to Prepare Fresh Aloevera Gel at Home
घर पर बनाएं एलोवेरा जेल - फोटो : AI
कितने दिनों तक करें इस्तेमाल?

घर पर तैयार किया गया ताजा एलोवेरा जेल बिना प्रिजर्वेटिव के जल्दी खराब हो सकता है। इसलिए इसे साफ-सफाई के साथ बनाकर रेफ्रिजरेटर में रखें और कुछ दिनों के भीतर इस्तेमाल कर लें। वहीं समय से पहले भी अगर आपको बदबू, रंग या बनावट में बदलाव दिखे तो जेल फेंक दें। अगर आपका इसका इस्तेमाल करती रहे, तो त्वचा से जुड़ी अन्य परेशानियां हो सकती हैं।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all fashion news in Hindi related to fashion tips, beauty tips, fashion trends etc. Stay updated with us for all breaking news from fashion and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed