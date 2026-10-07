{"_id":"6ac655c2cb5023bad8030cbc","slug":"premanand-shishya-case-virat-kohli-anushka-sharma-ashram-visit-timeline-explained-2026-10-07","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"कब-कब संत प्रेमानंद से मिले विराट-अनुष्का?: तीन साल में आठ बार आश्रम पहुंचे, क्या है पांच करोड़ रुपए का विवाद","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा का वृंदावन और संत प्रेमानंद महाराज से जुड़ाव पिछले कुछ वर्षों में लगातार चर्चा में रहा है। दोनों पहली बार जनवरी 2023 में बेटी वामिका के साथ प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे थे। इसके बाद यह सिलसिला आगे बढ़ा और जनवरी 2025 से जुलाई 2026 तक दोनों कई बार वृंदावन पहुंचकर संत से आशीर्वाद लेते और सत्संग में शामिल होते नजर आए। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा अब तक आठ बार प्रेमानंद महाराज के दर्शन कर चुके हैं। इन मुलाकातों के दौरान कभी दोनों बच्चों के साथ नजर आए, कभी एकांतिक वार्तालाप में शामिल हुए तो कभी आम श्रद्धालुओं के बीच बैठकर सत्संग सुना।

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अब जब विराट कोहली के प्रेमानंद महाराज के आश्रम जाने को लेकर पांच करोड़ रुपये लेने का दावा सामने आया है, तो विराट के प्रवक्ता की ओर से इसका खंडन किया गया है। प्रवक्ता ने इन दावों को गलत और निराधार बताया है और कहा है कि विराट महाराज के दर्शन अपनी गहरी आस्था और श्रद्धा के कारण करते हैं। आइये विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के संत प्रेमानंद से मुलाकात की टाइमलाइन देखते हैं....

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पहली मुलाकात: 4 जनवरी 2023

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की प्रेमानंद महाराज से पहली सार्वजनिक रूप से सामने आई मुलाकात 4 जनवरी 2023 को हुई थी। दोनों अपनी बेटी वामिका के साथ वृंदावन पहुंचे थे। दो दिन की धार्मिक यात्रा के दौरान विराट और अनुष्का ने पहले बाबा नीम करोली के आश्रम में दर्शन किए। इसके बाद अगले दिन वे वराहघाट स्थित संत प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज के आश्रम पहुंचे।



आश्रम में दोनों ने प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लिया। शिष्यों की ओर से विराट और अनुष्का को श्रीजी की प्रसादी माला और अंगवस्त्र भेंट किए गए, जबकि बेटी वामिका को भी प्रसादी माला पहनाई गई। इस दौरान अनुष्का ने राधारानी की प्रसाद रूपी चुनरिया ओढ़ी। विराट और अनुष्का ने करीब एक घंटे तक आश्रम में सत्संग सुना। इसके बाद दोनों होटल लौटे और शाम को हेलीकॉप्टर से दिल्ली रवाना हो गए। उस समय विराट-अनुष्का की धार्मिक यात्रा बेहद गोपनीय रखी गई थी। बाद में उनके वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आए थे। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की प्रेमानंद महाराज से पहली सार्वजनिक रूप से सामने आई मुलाकात 4 जनवरी 2023 को हुई थी। दोनों अपनी बेटी वामिका के साथ वृंदावन पहुंचे थे। दो दिन की धार्मिक यात्रा के दौरान विराट और अनुष्का ने पहले बाबा नीम करोली के आश्रम में दर्शन किए। इसके बाद अगले दिन वे वराहघाट स्थित संत प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज के आश्रम पहुंचे।आश्रम में दोनों ने प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लिया। शिष्यों की ओर से विराट और अनुष्का को श्रीजी की प्रसादी माला और अंगवस्त्र भेंट किए गए, जबकि बेटी वामिका को भी प्रसादी माला पहनाई गई। इस दौरान अनुष्का ने राधारानी की प्रसाद रूपी चुनरिया ओढ़ी। विराट और अनुष्का ने करीब एक घंटे तक आश्रम में सत्संग सुना। इसके बाद दोनों होटल लौटे और शाम को हेलीकॉप्टर से दिल्ली रवाना हो गए। उस समय विराट-अनुष्का की धार्मिक यात्रा बेहद गोपनीय रखी गई थी। बाद में उनके वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आए थे। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...

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चौथी मुलाकात: 16 दिसंबर 2025

साल 2025 के अंत में 16 दिसंबर को विराट-अनुष्का फिर प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे। इस दौरान दोनों सर्दियों के कपड़ों में और माथे पर तिलक लगाए नजर आए। दोनों जमीन पर बैठकर महाराज का सत्संग सुनते रहे। मुलाकात के दौरान प्रेमानंद महाराज ने उन्हें अपने काम को सेवा समझने, गंभीर और विनम्र रहने तथा नाम जपने की सीख दी। महाराज की बातें सुनकर अनुष्का भावुक हो गईं और उनकी आंखों में आंसू नजर आए। अनुष्का ने भावुक होकर कहा, 'हम आपके हैं महाराज जी।' इस पर प्रेमानंद महाराज ने जवाब दिया कि हम सभी श्रीजी के हैं। साल 2025 के अंत में 16 दिसंबर को विराट-अनुष्का फिर प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे। इस दौरान दोनों सर्दियों के कपड़ों में और माथे पर तिलक लगाए नजर आए। दोनों जमीन पर बैठकर महाराज का सत्संग सुनते रहे। मुलाकात के दौरान प्रेमानंद महाराज ने उन्हें अपने काम को सेवा समझने, गंभीर और विनम्र रहने तथा नाम जपने की सीख दी। महाराज की बातें सुनकर अनुष्का भावुक हो गईं और उनकी आंखों में आंसू नजर आए। अनुष्का ने भावुक होकर कहा, 'हम आपके हैं महाराज जी।' इस पर प्रेमानंद महाराज ने जवाब दिया कि हम सभी श्रीजी के हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...

आठवीं मुलाकात: 22 जुलाई 2026

22 जुलाई 2026 को विराट और अनुष्का की प्रेमानंद महाराज से आठवीं सार्वजनिक रूप से रिपोर्टेड मुलाकात हुई। दोनों श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम पहुंचे। इस दौरान विराट और अनुष्का नंगे पैर आश्रम परिसर में घूमते नजर आए। आश्रम से बाहर निकलते समय दोनों के हाथ में प्रसाद था। बारिश के कारण रास्तों में कीचड़ था, लेकिन दोनों नंगे पैर ही वहां से निकले। दोनों ने वहां मौजूद लोगों का "राधे-राधे" कहकर अभिवादन भी किया। इस दौरान विराट और अनुष्का ने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था और सुरक्षा के बीच आश्रम पहुंचे थे। 22 जुलाई 2026 को विराट और अनुष्का की प्रेमानंद महाराज से आठवीं सार्वजनिक रूप से रिपोर्टेड मुलाकात हुई। दोनों श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम पहुंचे। इस दौरान विराट और अनुष्का नंगे पैर आश्रम परिसर में घूमते नजर आए। आश्रम से बाहर निकलते समय दोनों के हाथ में प्रसाद था। बारिश के कारण रास्तों में कीचड़ था, लेकिन दोनों नंगे पैर ही वहां से निकले। दोनों ने वहां मौजूद लोगों का "राधे-राधे" कहकर अभिवादन भी किया। इस दौरान विराट और अनुष्का ने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था और सुरक्षा के बीच आश्रम पहुंचे थे। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...

अब पांच करोड़ रुपये वाले दावे पर विवाद

विराट और अनुष्का की प्रेमानंद महाराज से मुलाकातों को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज ने दावा किया था कि विराट कोहली को कथित तौर पर पांच करोड़ रुपये देकर प्रेमानंद महाराज के दरबार में बुलाया गया था। उन्होंने इस संबंध में प्रेमानंद महाराज की सुरक्षा और आश्रम से जुड़े अन्य मामलों को लेकर भी कई आरोप लगाए और जांच की मांग की। हालांकि, विराट कोहली के प्रवक्ता ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है।

विराट के प्रवक्ता ने क्या कहा?

विराट कोहली के प्रवक्ता की ओर से जारी बयान में कहा गया कि विराट कोहली के संबंध में किए गए ये दावे पूरी तरह गलत और निराधार हैं। प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि विराट कोहली प्रेमानंद महाराज के दर्शन अपनी गहरी आस्था और श्रद्धा के कारण करते हैं। यह उनका व्यक्तिगत आध्यात्मिक जुड़ाव है। प्रवक्ता ने मीडिया से भी अपील की कि विराट से संबंधित इस तरह के दावों को प्रकाशित या प्रसारित करने से पहले उनकी पूरी तरह से जांच और तथ्यात्मक पुष्टि की जाए।