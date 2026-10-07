{"_id":"6ac665831dc0b4f7e60c79ef","slug":"shriya-saran-mukesh-khanna-and-manoj-muntashir-bollywood-celebs-praise-pm-modi-on-his-25-year-2026-10-07","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"पीएम मोदी के 25 साल: श्रिया ने परिवार को बताया उनका भक्त, मुकेश ने किया बड़ा दावा; सेलेब्स ने दी प्रतिक्रिया","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे कर लिए हैं। यह मौका देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाली थी। 25 वर्षों के बाद उनका सफर पीएम की कुर्सी तक पहुंचा है। इस मौके पर अभिनेत्री श्रिया सरन और अभिनेता मुकेश खन्ना ने भी प्रतिक्रिया दी है।

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श्रिया का परिवार है पीएम का भक्त

आईएएनएस से बातचीत में अभिनेत्री श्रिया सरन ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपने परिवार की भावनाओं का जिक्र करते हुए कहा, 'मेरा पूरा परिवार उनका भक्त है। मेरा पूरा परिवार प्रधानमंत्री मोदी को काफी प्यार करता है। बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने देश के लिए जो काम किए हैं, उन पर हमें गर्व है। हमें उम्मीद है कि वह आगे भी देश के विकास के लिए इसी तरह काम करते रहेंगे।'

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मुकेश ने कहा पीएम मोदी का विकल्प नहीं

मुकेश खन्ना ने आगे कहा, 'उस मुलाकात के करीब आठ-नौ महीने बाद नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। तभी से मैं उन्हें जानता हूं और उनके प्रधानमंत्री के सफर को मैंने देखा है। देश के लिए उन्होंने जो कुछ सोचा है, वैसा कोई और नहीं सोच सकता। मुझे प्रधानमंत्री मोदी का कोई विकल्प नजर नहीं आता।'



विपक्षी दलों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, 'जो लोग प्रधानमंत्री के विकल्प की बात करते हैं, उन्हें कोई ऐसा नेता सामने लाना चाहिए, लेकिन मेरे मुताबिक ऐसा कोई नेता मौजूद नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को देश के लिए अभी काफी काम करना बाकी है।'