5 सेंटीमीटर पर सेकेंड (5 Centimetre per Second) यह एनिमे उन लोगों को जरूर देखनी चाहिए, जो एनिमे देखना शुरू कर रहे हैं। इस फिल्म को 2007 में रिलीज किया गया था। यह दो दोस्तों के प्यार की कहानी है। दोनों के प्यार की असली परीक्षा तब होती है, जब एक को दूसरे शहर जाना पड़ता है। फिल्म का निर्देशन मकोतो शिंकाई और सितारों, केंजी मिजुहाशी, योशिमी कोंडो, हिलेरी हाग और अन्य ने किया है।

योर नेम (Your Name) यह 2016 में रिलीज हुई थी और उस समय की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म बन गई थी। यह एक लव स्टोरी है, जिसमें लड़का और लड़की कभी मिले नहीं होते लेकिन सपनों के जरिए दोनों बात करते हैं। एक दिन जब दोनों मिलने की बात करते हैं, तो उसके बाद पूरी कहानी ही बदल जाती है। इस फिल्म को भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

आई वांट टू ईट योर पैनक्रियाज ( I Want to Eat Your Pancreas)

यह जापानी लेखक योरू सुमिनो के नॉवेल लेट मी ईट योर पैनक्रियाज पर आधारित है। इस फिल्म में एक लड़के को अस्पताल के वेटिंग रूम में एक किताब मिलती है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि वह उसकी क्लासमेट की है। उस किताब को पढ़कर वह जान जाता है कि उसकी क्लासमेट एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है।