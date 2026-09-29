राइज एंड फॉल: 'हनुमान नाम का जाप...', सिवेट ने लगाए शहजाद पर आरोप, बोले- जौहर बयान पर स्वरा ने मांगी थी माफी

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विज्ञापन रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' के तीसरे ही एपिसोड में लोगों को कंटेस्टेंट्स के बीच हाथापाई वाला झगड़ा देखने को मिला। सिवेट तोमर ने शहजाद पूनावाला पर हाथ छोड़ दिया। इसके बाद उन्हें शो से बाहर कर दिया गया। अब सिवेट ने लाइव आकर इस पूरे मुद्दे पर बात की है। साथ ही उन्होंने शहजाद पर गंभीर आरोप भी लगाए।

सिवेट ने बताया क्यों बढ़ा विवाद?

सिवेट ने कहा, 'मुझ पर आरोप लगाया गया कि मैंने पीछे से उसे मारा। मैंने सिर्फ उसका कॉलर पकड़ा था। वह लगातार उकसाने वाली बातें कर रहा था। पूरे दिन वह सिर्फ धर्म की बात करता है। हमें शो के बाहर धार्मिक मुद्दों पर बात न करने के लिए कहा गया था, इसलिए मैं इसी वजह से उससे दूर रहना चाहता था।'

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सिवेट ने लगाए शहजाद पर आरोप

शहजाद पर निशाना साधते हुए सिवेट ने उनकी विचारधारा को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, 'मैं ऐसे व्यक्ति पर कैसे भरोसा करूं, जो लगातार हनुमान नाम का जाप करता है, लेकिन उसकी प्लेट में दिन में चार बार मटन होता है।' सिवेट ने यह भी कहा कि शो में उनके साथ मौजूद तेज प्रताप यादव ने भी शहजाद के रुद्राक्ष पहनने और रोजाना नॉन-वेज खाने को लेकर सवाल उठाए थे।



सिवेट ने आगे कहा, 'सबसे पहले सच्चा सनातनी बनने के लिए मांस खाना बंद करो। जो लोग मेरी मां और बहन को गालियां दे रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप किस तरह के राजपूत हैं?' उन्होंने कहा कि जब तक लोग धर्म के नाम पर बंटे रहेंगे, तब तक देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। कुछ लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए हिन्दू-मुस्लिम विवाद को बढ़ावा देते हैं।

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