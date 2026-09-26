{"_id":"6ab7a7d90845cb3847032979","slug":"rise-and-fall-2-kaira-anu-opens-up-about-her-breakup-with-bigg-boss-20-fame-gullu-2026-09-26","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"राइज एंड फॉल 2: कायरा का क्यों हुआ 'गुल्लू' से ब्रेकअप? 'स्प्लिट्सविला X6' विनर ने तोड़ी चुप्पी","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

विज्ञापन शनिवार, 26 सितंबर से वीरेंद्र सहवाग का रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' शुरू हो गया है। शो में एंट्री लेने के साथ ही 'स्प्लिट्सविला X6' की विनर ने कुशाल तंवर उर्फ गुल्लू के साथ अपने रिश्ते, ब्रेकअप और ट्रस्ट इश्यू के बारे में खुलकर बात की। बता दें कि कायरा और गुल्लू ने मई 2026 में स्प्लिट्सविला X6 की ट्रॉफी जीती थी। उन्हें ट्रॉफी के साथ 20 लाख रुपये की इनामी राशि भी मिली थी।

क्या बोलीं कायरा अनु

'राइज एंड फॉल 2' में अपने परिचय के दौरान कायरा ने बताया कि कैसे उनका रिश्ता और उसके बाद हुआ ब्रेकअप दोनों ही लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गए। उन्होंने उन लोगों को भी जवाब दिया, जो कहते थे कि गुल्लू से कनेक्शन की वजह से ही वह स्प्लिट्सविला में आगे बढ़ पाईं।



कायरा ने कहा, 'मेरा रिलेशनशिप तो ट्रेंड हुआ है, लेकिन मेरा ब्रेकअप भी। सब कहते हैं कि गुल्लू-गुल्लू करके मैंने अपनी जगह बनाई है। लेकिन सच कहूं तो मैं यहां उन्हें गलत साबित करने आई हूं। क्योंकि धोखे ने मुझे और मजबूत बनाया है।'

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