व्हेन दे सी अस (When They See Us)

'व्हेन दे सी अस' एक सच्ची घटना पर आधारित सीरीज है। इस सीरीज को एवा दूवर्नी ने लिखा और डायरेक्ट किया है। इस सीरीज में 1989 में हुए 'सेंट्रल पार्क जॉगर केस' में फंसे पांच युवकों की कहानी को दिखाया गया है। इसमें पांच ब्लैक लड़कों को एक व्हाइट लड़की के रेप और शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। ये कहानी इन पांचों लड़कों के साल 1989 से 25 साल तक के संघर्ष की है। इसमें 2002 में उनकी रिहाई और 2014 में सेटलमेंट तक को दिखाया गया है। 31 मई 2019 को आई इस नेटफ्लिक्स सीरीज ने उस समय बाकी सब सीरीज को पीछे छोड़ दिया था और यह यूएस में रोज सबसे ज्यादा देखी जानी वाली सीरीज बन गई थी।