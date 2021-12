December 2021: डिज्नी हॉट स्टार पर दिसंबर में रिलीज होने जा रहीं ये फिल्में और सीरीज, अभी से बना लीजिए देखने का प्लान

WELCOME TO EARTH - फोटो : सोशल मीडिया

WELCOME TO EARTH

विल स्मिथ की साहसिक श्रृंखला WELCOME TO EARTH डैरेन एरोनोफ़्स्की (ब्लैक स्वान एंड जैकी) द्वारा निर्मित है। इसे आप 8 दिसंबर से डिज्नी हॉट स्टार पर देख सकते हैं।