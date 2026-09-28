बॉक्स ऑफिस: 100 करोड़ से इतनी दूर 'पैराडाइज', 'द वन' का दिखा दम, जानें रविवार को 'हनुमान अंश' का क्या हुआ हाल?

1 of 6 बॉक्स ऑफिस - फोटो : अमर उजाला







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दरअसल, सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म 'द वन' के साथ-साथ 'एवेंजर्स-एंडगेम इनकोर' आई। इनके अलावा 'हनुमान अंश' और 'मिर्जापुर: द मूवी' पहले से लगी हुई हैं। आइए जानते हैं कि इन सभी मूवीज ने रविवार को कितना बिजनेस किया। सिनेमाघरों में इन दिनों कई जॉनर की फिल्में लगी हुई है। बीते हफ्ते 24 सितंबर को साउथ के सुपरस्टार नानी की 'द पैराडाइज' रिलीज हुई। इसके एक दिन बाद 25 तारीख को थिएटर्स में बॉलीवुड के साथ हॉलीवुड फिल्म का भी तड़का लगा।

2 of 6 फिल्म 'द पैराडाइज' में नानी - फोटो : इंस्टाग्राम- @theparadisemovie

100 करोड़ से कितनी दूर 'द पैराडाइज'?

साउथ के सुपरस्टारा नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' की बात करें, तो सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने चौथे दिन यानी रविवार को 6,764 शो में 15.70 करोड़ रुपये की नेट कमाई की। इससे साथ भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 92.10 करोड़ रुपये हो गया है। ऐसे में अब यह घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ कमाने से कुछ ही कदम की दूरी पर है। 'द पैराडाइज' ने पहले दिन 34.65 करोड़ रुपये कमाए।

दूसरे दिन इसने 14.90 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।

तीसरे दिन खबर लिखे जाने तक इसने 15.25 करोड़ रुपये कमाए।

वहीं, 'पैराडाइज' का दुनिया भर में कुल ग्रॉस कलेक्शन 138.25 करोड़ रुपये हो गया है। साउथ के सुपरस्टारा नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' की बात करें, तो सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने चौथे दिन यानी रविवार को 6,764 शो में 15.70 करोड़ रुपये की नेट कमाई की। इससे साथ भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 92.10 करोड़ रुपये हो गया है। ऐसे में अब यह घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ कमाने से कुछ ही कदम की दूरी पर है।

3 of 6 'द वन- फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' फिल्म रिव्यू - फोटो : अमर उजाला

'द वन' की कमाई में कितना आया उछाल?

सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया स्टारर 'द वन- फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' को रिलीज हुए तीन दिन हो गए हैं। इस मूवी ने ओपनिंग डे पर 8 करोड़ की कमाई के साथ खाता खोला था। इसके बाद शनिवार को 11.25 करोड़ का बिजनेस किया। वहीं, रविवार को मूवी ने 14 करोड़ कमाए, जिसके साथ फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 33.25 करोड़ रुपये हो गया है।

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4 of 6 एवेंजर्स एंडगेम एनकोर - फोटो : सोशल मीडिया

'एवेंजर्स-एंडगेम इनकोर' की कमाई में दिखी सुस्ती

मार्वल की सुपरहिट फिल्म 'एवेंजर्स: एंडगेम' ने सात साल बाद 'एवेंजर्स-एंडगेम इनकोर' नाम के साथ फिर सिनेमाघरों में वापसी की है। इस मूवी को रिलीज हुए भी तीन दिन हो गए हैं और इन तीन दिनों में इस मूवी ने भारत में सिर्फ 22.45 करोड़ का ही बिजनेस किया है। 'एवेंजर्स-एंडगेम इनकोर' ने पहले दिन 7.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया था।

दूसरे दिन इसने 7.65 करोड़ रुपये कमाए।

रविवार को तीसरे दिन इसने 7.55 करोड़ रुपये कमाए हैं। मार्वल की सुपरहिट फिल्म 'एवेंजर्स: एंडगेम' ने सात साल बाद 'एवेंजर्स-एंडगेम इनकोर' नाम के साथ फिर सिनेमाघरों में वापसी की है। इस मूवी को रिलीज हुए भी तीन दिन हो गए हैं और इन तीन दिनों में इस मूवी ने भारत में सिर्फ 22.45 करोड़ का ही बिजनेस किया है।

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5 of 6 मिर्जापुर द मूवी - फोटो : सोशल मीडिया