लंता मंगेशकर जयंती: प्रधानमंत्री मोदी ने स्वर कोकिला को किया नमन, बोले- उनका योगदान युग-युगांतर तक याद रहेगा

साल 2022 में दुनिया छोड़ गईं दीदी

बता दें कि लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर, 1929 को हुआ था। 6 फरवरी, 2022 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनका जन्म इंदौर के मराठी परिवार में पंडित दीनदयाल मंगेशकर के घर हुआ था। इनके पिता रंगमंच के कलाकार और गायक थे। संगीत से लगाव लता दीदी को विरासत में मिला। अभिनय में भी उनकी दिलचस्पी थी और लता ने पांच साल की छोटी उम्र में पहली बार एक नाटक में अभिनय किया। 13 साल की उम्र से फिल्मों में गाना शुरू कर दिया था।

लता दीदी आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी सुरीली आवाज आज भी हमारे मन को तर करती है। उनके गाए गीतों के सहारे प्रशंसक हर पल उन्हें अपने करीब महसूस करते हैं। दिवंगत लता मंगेशकर की आवाज ही उनकी पहचान बन गई और यह सदा बनी रहेगी।