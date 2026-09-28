रीमा कपूर का जन्मदिन: करीना कपूर ने दी बुआ को बधाई; कहा- आपने हमारी जिंदगी को और खुशहाल बनाया है

सोहा-रिद्धिमा कपूर ने दी शुभकामना

करीना कपूर की अपनी रीमा बुआ के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। करीना कपूर के पोस्ट पर फैंस ने भी शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही कई सेलेब्स ने भी रिएक्शन दिए हैं। करीना की ननद और एक्ट्रेस सोहा अली खान ने लिखा है, 'हैप्पी बर्थडे। खूब सारा प्यार'। नीतू सिंह की बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी ने भी बुआ को बधाई दी है। इसके अलावा अमृता अरोड़ा ने भी कमेंट किया है।

