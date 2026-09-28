रीमा कपूर का जन्मदिन: करीना कपूर ने दी बुआ को बधाई; कहा- आपने हमारी जिंदगी को और खुशहाल बनाया है
Rima Jain Kapoor Birthday: करीना कपूर खान की बुआ रीमा जैन आज 28 सितंबर को अपना जन्मदिन मना रही हैं। इस मौके पर बेबो ने उन्हें बधाई दी है।
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रीमा जैन कपूर का आज जन्मदिन है। वे शोमैन राज कपूर की छोटी बेटी हैं। बिजनेसमैन और इन्वेस्टमेंट बैंकर मनोज जैन से शादी के बाद वे रीमा जैन हो गईं। बुआ के जन्मदिन पर करीना कपूर खान ने एक स्पेशल पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है और बधाई दी है।
करीना कपूर ने बुआ पर लुटाया प्यार
करीना कपूर खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट साझा किया है। उन्होंने एक वीडियो कोलाज पोस्ट किया है, जिसमें ढेर सारी यादगार तस्वीरे हैं। उन्होंने बुआ को विश करते हुए बेहद प्यारा कैप्शन लिखा है। करीना ने लिखा है, 'हमारी रीमा आंटी को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई। हमें आपसे बहुत प्यार है। आप हमारी जिंदगी को और भी ज्यादा खुशहाल और मजेदार बनाती हैं'।
सोहा-रिद्धिमा कपूर ने दी शुभकामना
करीना कपूर की अपनी रीमा बुआ के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। करीना कपूर के पोस्ट पर फैंस ने भी शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही कई सेलेब्स ने भी रिएक्शन दिए हैं। करीना की ननद और एक्ट्रेस सोहा अली खान ने लिखा है, 'हैप्पी बर्थडे। खूब सारा प्यार'। नीतू सिंह की बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी ने भी बुआ को बधाई दी है। इसके अलावा अमृता अरोड़ा ने भी कमेंट किया है।
नीतू सिंह ने दी नदद रीमा को बधाई
नीतू सिंह ने भी अपनी ननद रीमा को बधाई दी है और लिखा है, '70वां जन्मदिन मुबारक हो। टीन एज से अब तक हम दोनों ने खूब सारी चीजें शेयर की हैं। ईश्वर कृपा करें और ये प्यार बना रहे'।
रणबीर कपूर को नीतू सिंह ने दी दुआएं
आज 28 सितंबर को कपूर परिवार के एक और सदस्य का जन्मदिन है और वे हैं रणबीर कपूर। नीतू सिंह ने बेटे को भी बधाई देते हुए पोस्ट साझा किया है। उन्होंने लिखा है, 'जन्मदिन मुबारक हो रण। तुम मेरे हो और यह मेरा सौभाग्य है'।