अदनान सामी: 'पहले मुझसे राइट्स लो, तब फिल्म बनाओ'; पाकिस्तानी जासूस पर बनी फिल्म पर सिंगर ने दिया ऐसा बयान?

अदनान सामी ने क्या कहा?

यह मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पर अदनान सामी ने भी कमेंट किया है। उन्होंने लिखा है, 'पहले मुझसे राइट्स लो और फिर फिल्म बनाओ'। एक यूजर ने अदनान को टैग कर लिखा, 'लव यू कैप्टन'। इस पर अदनान ने जवाब दिया, 'अब 'जनरल' हूं। बात करें फिल्म 'उड़ता तीर' की तो यह 09 अक्तूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आकाश कौशिक निर्देशित इस फिल्म में सारा अली खान भी अहम भूमिका में हैं।







