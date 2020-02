'बिग बॉस 13' में आने से पहले ऐसी दिखती थीं माहिरा शर्मा, पुरानी तस्वीरों में पहचानना मुश्किल

{"_id":"5e54bda48ebc3ef39b48d908","slug":"then-and-now-bigg-boss-13-contestant-mahira-sharma-transformation-in-look","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"'\u092c\u093f\u0917 \u092c\u0949\u0938 13' \u092e\u0947\u0902 \u0906\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u092a\u0939\u0932\u0947 \u0910\u0938\u0940 \u0926\u093f\u0916\u0924\u0940 \u0925\u0940\u0902 \u092e\u093e\u0939\u093f\u0930\u093e \u0936\u0930\u094d\u092e\u093e, \u092a\u0941\u0930\u093e\u0928\u0940 \u0924\u0938\u094d\u0935\u0940\u0930\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u092a\u0939\u091a\u093e\u0928\u0928\u093e \u092e\u0941\u0936\u094d\u0915\u093f\u0932","category":{"title":"Television","title_hn":"\u091b\u094b\u091f\u093e \u092a\u0930\u094d\u0926\u093e","slug":"television"}}

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Tue, 25 Feb 2020 12:22 PM IST

Then and Now कॉलम में आज हम बात करेंगे 'बिग बॉस 13' की प्रतियोगी रह चुकीं माहिरा शर्मा (Mahia Sharma) की। माहिरा इन दिनों दादासाहब फालके इंटरनेशनल अवॉर्ड की वजह से सुर्खियों में हैं। कुछ दिन पहले माहिरा ने एक फोटो शेयर कर लिखा था कि उन्हें दादासाहब फालके अवॉर्ड मिला है। यह अवॉर्ड उन्हें बिग बॉस की सबसे फैशनेबल कंटेस्टेंट होने पर दिया गया। अब इस सर्टिफिकेट को फर्जी बताया जा रहा है। हालांकि माहिरा ने इस मामले पर बयान भी दिया है। विवाद में फंसी माहिरा शर्मा की आज हम आपको कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों में माहिरा को पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा।