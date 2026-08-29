फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Entertainment ›   Television ›   Amaal Mallik Apologises To Farrhana Bhatt Over Ship Her With 100 Men

अमाल मलिक: क्या अमाल मलिक को हो रहा पछतावा? फरहाना भट्ट से मांगी माफी; बिग बॉस 19 से जुड़ा है मामला

Sat, 29 Aug 2026 09:47 AM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Sat, 29 Aug 2026 09:47 AM IST
सार

Amaal Mallik: हाल ही में अमाल मलिक ने फरहाना भट्ट को लेकर एक बयान दिया था। ऐसा लगता है कि अब उन्हें इसका पछतावा है। उन्होंने इस मामले पर बात की है।

विज्ञापन
Amaal Mallik Apologises To Farrhana Bhatt Over Ship Her With 100 Men
अमाल मलिक, फरहाना भट्ट - फोटो : इंस्टाग्राम
म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक ने फरहाना भट्ट के साथ अपनी दोस्ती को लेकर चल रही अटकलों पर बात की। बिग बॉस 19 में साथ रहने के बाद, अमाल और फरहाना ने 'यहीं गुजार दूं' नाम के एक म्यूजिक वीडियो में साथ काम किया। अब, म्यूजिक कंपोजर ने अपनी बिग बॉस 19 की साथी कंटेस्टेंट से अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी है। 
Amaal Mallik Apologises To Farrhana Bhatt Over Ship Her With 100 Men
फरहाना भट्ट - फोटो : इंस्टाग्राम
अमाल मलिक ने फरहाना भट्ट से मांगी माफी
एक्स पर अमाल मलिक ने एक लंबा नोट लिखा, जिसमें उन्होंने फरहाना और उनके फैनबेस के बारे में अपनी पिछली पोस्ट का जिक्र किया। बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट ने माना कि एक्ट्रेस के बारे में उनका एक बयान सही नहीं था। उन्होंने लिखा...
  • मैंने एक बात गलत कही थी, 'तुम्हें 100 पुरुषों के साथ जोड़ने' वाली बात बकवास थी, जो गुस्से में निकल गई थी। 
  • हां, यह तुम्हारे नाम का अनादर था। मुझे सच में अफसोस है। 
  • मैं तुम्हें हर उस बेवकूफ के लिए जिम्मेदार नहीं मानता जो तुम्हारा फैन होने का दावा करता है। 
  • फरहाना के बारे में मेरा बयान गलत, अनावश्यक और अनादरपूर्ण था।
  • मैं उसके लिए माफी मांगता हूं।
Amaal Mallik Apologises To Farrhana Bhatt Over Ship Her With 100 Men
अमाल मलिक - फोटो : इंस्टाग्राम@amaal_mallik
उकसाने के बाद दिया था बयान
उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने वह पिछली पोस्ट एक्ट्रेस के फैनबेस के एक हिस्से की तरफ से महीनों तक उकसाने, अपमानित करने, एडिट्स और धमकियों के बाद लिखी थी।



सीक्रेट रोमांस की थ्योरी को खारिज किया
अमाल ने फरहाना के साथ अपने सीक्रेट रोमांस की थ्योरीज को खारिज कर दिया। बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट ने बताया कि म्यूजिक वीडियो रिलीज होने के बाद से वह और अभिनेत्री एक-दूसरे से नहीं मिले हैं। हालांकि उन्होंने मिलने की योजना बनाई थी, लेकिन अपने प्रोफेशनल कामों की वजह से ऐसा कभी नहीं हो पाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Amaal Mallik Apologises To Farrhana Bhatt Over Ship Her With 100 Men
फरहाना भट्ट - फोटो : इंस्टाग्राम@farrhana_bhatt
अमाल ने प्रतिभागियों को दी बधाई
एक और ट्वीट में, उन्होंने फरहाना के लिए एक मैसेज शेयर किया। म्यूजिक कंपोजर ने उन्हें और बिग बॉस 19 के दूसरे कंटेस्टेंट्स को शुभकामनाएं दीं। हालांकि, उन्होंने बिना किसी कड़वाहट के आभार और विनम्रता के साथ अपनी दोस्ती को खत्म करने का फैसला किया।
आखिर में, अमाल ने बताया कि बिग बॉस 19 से जुड़ा यह उनका आखिरी पोस्ट था। उन्होंने वादा किया कि वे जल्द ही नेटिजन्स से फिर जुड़ेंगे और शायद उनके साथ बिग बॉास का अगला सीजन भी देखेंगे।

टॉक्सिक: आलोचना के बीच इस स्टार ने किया 'टॉक्सिक' का समर्थन, यश की इस बात के लिए की जमकर तारीफ
विज्ञापन
Amaal Mallik Apologises To Farrhana Bhatt Over Ship Her With 100 Men
अमाल मलिक - फोटो : सोशल मीडिया
क्या बोले थे अमाल?
आपको बता दें कि फैंस अमाल मलिक का नाम फरहाना के साथ जोड़ रहे थे। इस पर अमाल ने कहा था कि यूजर्स उन्हें और फरहाना को एक साथ जोड़ना बंद कर सकते हैं या जारी रख सकते हैं। उन्होंने आगे कहा था कि वे एक्ट्रेस को उनके साथ या 100 पुरुषों के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ लोगों की भलाई की परवाह है और वे उनके लिए शुभकामनाएं ही देंगे।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे Bollywood News, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed