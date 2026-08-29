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अमाल मलिक: क्या अमाल मलिक को हो रहा पछतावा? फरहाना भट्ट से मांगी माफी; बिग बॉस 19 से जुड़ा है मामला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
Published by: सिराजुद्दीन
Updated Sat, 29 Aug 2026 09:47 AM IST
सार
Amaal Mallik: हाल ही में अमाल मलिक ने फरहाना भट्ट को लेकर एक बयान दिया था। ऐसा लगता है कि अब उन्हें इसका पछतावा है। उन्होंने इस मामले पर बात की है।
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अमाल मलिक, फरहाना भट्ट
- फोटो : इंस्टाग्राम
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म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक ने फरहाना भट्ट के साथ अपनी दोस्ती को लेकर चल रही अटकलों पर बात की। बिग बॉस 19 में साथ रहने के बाद, अमाल और फरहाना ने 'यहीं गुजार दूं' नाम के एक म्यूजिक वीडियो में साथ काम किया। अब, म्यूजिक कंपोजर ने अपनी बिग बॉस 19 की साथी कंटेस्टेंट से अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी है।
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फरहाना भट्ट
- फोटो : इंस्टाग्राम
अमाल मलिक ने फरहाना भट्ट से मांगी माफी
एक्स पर अमाल मलिक ने एक लंबा नोट लिखा, जिसमें उन्होंने फरहाना और उनके फैनबेस के बारे में अपनी पिछली पोस्ट का जिक्र किया। बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट ने माना कि एक्ट्रेस के बारे में उनका एक बयान सही नहीं था। उन्होंने लिखा...
मैंने एक बात गलत कही थी, 'तुम्हें 100 पुरुषों के साथ जोड़ने' वाली बात बकवास थी, जो गुस्से में निकल गई थी।
हां, यह तुम्हारे नाम का अनादर था। मुझे सच में अफसोस है।
मैं तुम्हें हर उस बेवकूफ के लिए जिम्मेदार नहीं मानता जो तुम्हारा फैन होने का दावा करता है।
फरहाना के बारे में मेरा बयान गलत, अनावश्यक और अनादरपूर्ण था।
मैं उसके लिए माफी मांगता हूं।
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अमाल मलिक
- फोटो : इंस्टाग्राम@amaal_mallik
उकसाने के बाद दिया था बयान
उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने वह पिछली पोस्ट एक्ट्रेस के फैनबेस के एक हिस्से की तरफ से महीनों तक उकसाने, अपमानित करने, एडिट्स और धमकियों के बाद लिखी थी।
सीक्रेट रोमांस की थ्योरी को खारिज किया
अमाल ने फरहाना के साथ अपने सीक्रेट रोमांस की थ्योरीज को खारिज कर दिया। बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट ने बताया कि म्यूजिक वीडियो रिलीज होने के बाद से वह और अभिनेत्री एक-दूसरे से नहीं मिले हैं। हालांकि उन्होंने मिलने की योजना बनाई थी, लेकिन अपने प्रोफेशनल कामों की वजह से ऐसा कभी नहीं हो पाया।
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फरहाना भट्ट
- फोटो : इंस्टाग्राम@farrhana_bhatt
अमाल ने प्रतिभागियों को दी बधाई
एक और ट्वीट में, उन्होंने फरहाना के लिए एक मैसेज शेयर किया। म्यूजिक कंपोजर ने उन्हें और बिग बॉस 19 के दूसरे कंटेस्टेंट्स को शुभकामनाएं दीं। हालांकि, उन्होंने बिना किसी कड़वाहट के आभार और विनम्रता के साथ अपनी दोस्ती को खत्म करने का फैसला किया।
आखिर में, अमाल ने बताया कि बिग बॉस 19 से जुड़ा यह उनका आखिरी पोस्ट था। उन्होंने वादा किया कि वे जल्द ही नेटिजन्स से फिर जुड़ेंगे और शायद उनके साथ बिग बॉास का अगला सीजन भी देखेंगे।
क्या बोले थे अमाल?
आपको बता दें कि फैंस अमाल मलिक का नाम फरहाना के साथ जोड़ रहे थे। इस पर अमाल ने कहा था कि यूजर्स उन्हें और फरहाना को एक साथ जोड़ना बंद कर सकते हैं या जारी रख सकते हैं। उन्होंने आगे कहा था कि वे एक्ट्रेस को उनके साथ या 100 पुरुषों के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ लोगों की भलाई की परवाह है और वे उनके लिए शुभकामनाएं ही देंगे।
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