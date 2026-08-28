कृष्णा अभिषेक ने शेयर की पुरानी तस्वीर, चिल अंदाज में दिखीं रश्मि देसाई; टीवी के सेलेब्स ने मनाया रक्षाबंधन
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Fri, 28 Aug 2026 03:02 PM IST
सार
TV Celebs Celebrate Raksha Bandhan: जहां बॉलीवुड सेलेब्स रक्षाबंधन के त्योहार के जश्न में डूबा है, वहीं टीवी के कलाकारों ने खास तरह से रक्षाबंधन का उत्सव मनाया है।
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विस्तार
पूरा देश आज रक्षाबंधन के उत्सव में डूबा है। हर कोई अपने तरीके से रक्षाबंधन मना रहा है। वहीं टीवी के सेलेब्स भी इस त्योहार में पीछे नहीं हैं। छोटे पर्दे के कलाकारों ने बेहतरीन अंदाज में रक्षाबंधन मनाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी झलक दिखाई है। आइए डालते हैं एक नजर।
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कृष्णा अभिषेक
कृष्णा अभिषेक ने अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर की है। इसमें वह अपने परिवार के साथ नजर आ रहे हैं। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा 'प्यार, हैप्पी राखी आरती सिंह। सच में तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। तुम हमेशा मेरे साथ रहती हो। मेरा ख्याल रखती हो, और मैं भी जिंदगी भर तुम्हारे साथ हूं। जैसी हो वैसी ही रहना।'
कृष्णा अभिषेक ने अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर की है। इसमें वह अपने परिवार के साथ नजर आ रहे हैं। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा 'प्यार, हैप्पी राखी आरती सिंह। सच में तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। तुम हमेशा मेरे साथ रहती हो। मेरा ख्याल रखती हो, और मैं भी जिंदगी भर तुम्हारे साथ हूं। जैसी हो वैसी ही रहना।'
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स्मृति ईरानी
स्मृति ईरानी ने बहुत ही सादे अंदाज में इंस्टास्टोरी पर एक तस्वीर शेयर की है। इसमें राखी बनी है। इसके साथ उन्होंने रक्षाबंधन की बधाई दी है।
स्मृति ईरानी ने बहुत ही सादे अंदाज में इंस्टास्टोरी पर एक तस्वीर शेयर की है। इसमें राखी बनी है। इसके साथ उन्होंने रक्षाबंधन की बधाई दी है।
दीपिका चिखलिया
दीपिका चिखलिया ने अपने भाइयों के साथ कई तस्वीरें शेयर की हैं। इसके साथ उन्होंने लिखा 'प्यार के प्यारे बंधन को सेलिब्रेट कीजिए। मैं अपने भाई-बहनों और उनके प्यार के लिए शुक्रगुजार हूं।'
दीपिका चिखलिया ने अपने भाइयों के साथ कई तस्वीरें शेयर की हैं। इसके साथ उन्होंने लिखा 'प्यार के प्यारे बंधन को सेलिब्रेट कीजिए। मैं अपने भाई-बहनों और उनके प्यार के लिए शुक्रगुजार हूं।'
दीपशिखा नागपाल
दीपशिखा नागपाल अपने भाई बहनों के साथ चिल अंदाज में दिखी हैं। उन्होंने रक्षाबंधन के मौके पर परिवार के साथ विक्ट्री वाला निशान बनाते हुए तस्वीरें शेयर की हैं।
दीपशिखा नागपाल अपने भाई बहनों के साथ चिल अंदाज में दिखी हैं। उन्होंने रक्षाबंधन के मौके पर परिवार के साथ विक्ट्री वाला निशान बनाते हुए तस्वीरें शेयर की हैं।
रश्मि देसाई
रश्मि देसाई ने रक्षाबंधन पर अपने भाई के साथ तस्वीर शेयर की है। वह अपने भाई का हाथ थामे हुए हैं और काफी खुश हैं।
रश्मि देसाई ने रक्षाबंधन पर अपने भाई के साथ तस्वीर शेयर की है। वह अपने भाई का हाथ थामे हुए हैं और काफी खुश हैं।
शुभांगी अत्रे
शुभांगी अत्रे ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें कुछ लोग बैठे 'फूलों का तारों का' गाना गा रहे हैं। इसके साथ अभिनेत्री ने रक्षाबंधन की बधाई दी है।
शुभांगी अत्रे ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें कुछ लोग बैठे 'फूलों का तारों का' गाना गा रहे हैं। इसके साथ अभिनेत्री ने रक्षाबंधन की बधाई दी है।
श्रीति झा
श्रीति झा ने भी रक्षाबंधन मनाया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने परिवार के साथ तस्वीरें शेयर की हैं।
श्रीति झा ने भी रक्षाबंधन मनाया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने परिवार के साथ तस्वीरें शेयर की हैं।