जेलर 2 कलेक्शन: दुनियाभर में 700 करोड़ के करीब पहुंची रजनीकांत की फिल्म की कमाई, मिल रहा वीकएंड का फायदा

1 of 5 जेलर 2 - फोटो : अमर उजाला







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साउथ के दिग्गज कलाकार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर दूसरे शनिवार को शानदार प्रदर्शन किया है। दुनियाभर में इस फिल्म की कमाई का आंकड़ा 700 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया है। इस एक्शन थ्रिलर ने 10वें दिन भारत में 24.15 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई की, जो शुक्रवार की 14.50 करोड़ रुपये की कमाई से काफी ज्यादा है।

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2 of 5 जेलर 2 - फोटो : सोशल मीडिया

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कितना है 'जेलर 2' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन?

10वें दिन की कमाई के बाद भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 373 करोड़ रुपये और कुल ग्रॉस कलेक्शन 436.80 करोड़ रुपये हो गया है। विदेशों में फिल्म ने एक दिन में 10 करोड़ रुपये कमाए, जिससे वहां इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 229.50 करोड़ रुपये हो गया है। अब दुनिया भर में फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन 666.30 करोड़ रुपये है।

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4 of 5 जेलर 2 - फोटो : यूट्यूब

दो फिल्मों को छोड़ा पीछे

फिल्म ने दो अन्य फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन के आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया है। 'जेलर 2' ने 'बॉर्डर 2' और 'हनुमान अंश' के घरेलू लाइफटाइम कलेक्शन के आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया है। 'बॉर्डर 2' का कुल कलेक्शन 329 करोड़ रुपये था, जबकि 'हनुमान अंश' ने 339 करोड़ रुपये कमाए थे।

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