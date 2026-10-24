बॉक्स ऑफिस: दूसरे दिन कहां लगा 'उड़ता तीर'? 'जेलर 2' की धांसू कमाई जारी, जानें 'प्रहार'-'नई नवेली' का हाल

'पहला प्यार दूसरी बार' रही बेदम

अनुज सैनी निर्देशित यह फिल्म कल 23 अक्तूबर को रिलीज हुई है। इसमें स्पर्श वालिया, अलीशा चोपड़ा, कुणाल वैद, साक्षी वैद्य, तुषार छिब्बर और सरगुन कौर लुथरा जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं। यह फिल्म पहले दिन कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और कलेक्शन सिर्फ 50 लाख रुपये जुटाया। आज शनिवार को भी कोई खास अंतर नहीं आया है। इस फिल्म ने दूसरे दिन 51 लाख रुपये कमाए हैं। इस फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 1.01 करोड़ रुपये हो गया है।