जेलर 2 कलेक्शन: 'बॉर्डर 2' और 'हनुमान अंश' से आगे निकली रजनीकांत की फिल्म, दुनियाभर में कमा डाले इतने करोड़

1 of 6 जेलर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला







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सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा कायम है। रिलीज के 9 दिन गुजर जाने के बावजूद यह बॉक्स ऑफिस पर बनी हुई है और अच्छी कमाई कर रही है। इसने 'बॉर्डर 2' और 'हनुमान अंश' की कुल कमाई को पीछे छोड़ दिया है। दूसरे शुक्रवार को कमाई में थोड़ी गिरावट के बावजूद, इस फिल्म ने यह मुकाम हासिल कर लिया है।

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2 of 6 रजनीकांत जेलर 2 - फोटो : सोशल मीडिया

3 of 6 जेलर 2 - फोटो : सोशल मीडिया

नौवें दिन कितनी हुई 'जेलर 2' की कमाई?

सैकनिल्क के अनुसार, 'जेलर 2' ने भारत में अपने नौवें दिन 14.50 करोड़ रुपये की कमाई की। इसके साथ ही, नौ दिनों में फिल्म की कुल घरेलू कमाई 348.85 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। इस तरह से यह फिल्म 350 करोड़ रुपये के आंकड़े के बहुत करीब पहुंच गई है। फिल्म की दुनियाभर में कुल कमाई 628.05 करोड़ रुपये हो गई है।

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4 of 6 जेलर 2 - फोटो : सोशल मीडिया

एडवांस बुकिंग में बनाया रिकॉर्ड 'जेलर 2' ने भारत में पहले दिन 59.70 करोड़ रुपये की शुरुआती कमाई की थी।

फिल्म की रिलीज से पांच दिन पहले 10 अक्तूबर को एडवांस बुकिंग शुरू हो गई थी।

रिलीज के एक दिन पहले तक यह दुनियाभर में 80 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गई थी।

फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में ही भारत में 300 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी।

हफ्ते के अंत तक इसका कुल घरेलू नेट कलेक्शन 334.35 करोड़ रुपये था।

नौवें दिन की कमाई के बाद, यह आंकड़ा बढ़कर 348.85 करोड़ रुपये हो गया है।

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5 of 6 बॉर्डर 2, हनुमान अंश - फोटो : सोशल मीडिया