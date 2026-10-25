रामायण: जारी हुआ फिल्म का नया गाना 'मंगल रंग', दिखी राम और सीता के विवाह की झलक; अरिजीत और श्रेया ने डाली जान

1 of 5 रामायण - फोटो : यूट्यूब







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अपकमिंग फिल्म 'रामायण' का नया गाना 'मंगल रंग' 25 अक्तूबर को रिलीज हो गया है। इसमें दर्शकों को भगवान राम और माता सीता के रूप में रणबीर कपूर और साई पल्लवी की झलक देखने को मिली है। इस गाने को अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने आवाज दी है। इसे ए.आर. रहमान ने कंपोज किया है। गाने के बोल कुमार विश्वास ने लिखे हैं।

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पहले भी दिखाया गया गाना

इससे पहले चेन्नई में हुए एक लॉन्च इवेंट में भी इस गाने को दिखाया गया था, जहां इसके संगीत और दृश्यों ने लोगों में काफी उत्साह पैदा किया। 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही इस फिल्म में 'मंगल रंग' एक और शानदार संगीतमय आकर्षण जोड़ता है।

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गाने विवाह की झलक

25 अक्तूबर को जारिए किए गए 'मंगल गीत' गाने में राम और सीता के विवाह को दर्शाया गया है। यह गीत विवाह समारोहों की एक संगीतमय झलक पेश करता है, जिसमें रणबीर कपूर और साई पल्लवी मुख्य भूमिकाओं में हैं। गाने की पहली झलक सामने आने के बाद, इसमें रणबीर और साई के लुक और विवाह के दृश्यों की चर्चा हो रही है।

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4 of 5 रामायण - फोटो : यूट्यूब

हंस जिमर के पहली बार काम कर रहे रहमान 'रामायण' में ए.आर. रहमान पहली बार ऑस्कर विजेता संगीतकार हंस जिमर के साथ काम करेंगे।

जिमर 'द लायन किंग', 'ग्लैडिएटर' और 'ड्यून' जैसी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं।

'मंगल रंग' के जरिए निर्माता ने फैंस में फिल्म को लेकर और उत्साह पैदा कर दिया है।

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5 of 5 रामायण की शूटिंग - फोटो : यूट्यूब