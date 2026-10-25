{"_id":"6addae98765fb44b2c0116ad","slug":"will-dhanush-enter-in-politics-as-vijay-he-is-going-to-meet-with-women-wing-may-take-big-decision-2026-10-25","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"धनुष: क्या सीएम विजय की राह पर चलेंगे अभिनेता? महिला विंग के साथ होगी मीटिंग; उठा सकते हैं बड़ा कदम","category":{"title":"South Cinema","title_hn":"साउथ सिनेमा","slug":"south-cinema"}}

विज्ञापन



धनुष चेन्नई के कॉलेज सेम्मनजेरी जेप्पियार कॉलेज में भी मीटिंग करने वाले हैं। यहां उनके स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। यहां अलग-अलग जिलों से महिला टीम एडमिनिस्ट्रेटर्स आई हैं। उन्होंने अपने हाथ में बैनर लिया है, जिन पर 'हमारा प्यारा भाई धनुष, हमारा लीडर' जैसे नारे लिखे हैं। धनुष ने अपने फैन एसोसिएशन का नाम बदलकर धनुष नरपनी इयक्कम यानी 'धनुष वेलफेयर मूवमेंट' रखा है। विज्ञापन साउथ और बॉलीवुड के बेहतरीन अभिनेता धनुष राजनीति में कदम रखने का संकेत दे रहे हैं। आज वह अपने घर पर फैंस क्लब महिला विंग के साथ मीटिंग करने वाले हैं। मीटिंग से पहले धनुष के घर के बाहर उनके फैंस उनका स्वागत करने के लिए जमा हुए।

Trending Videos

बड़े इवेंट में हिस्सा लेंगे धनुष

धनुष आज चेन्नई में होने वाले इवेंट में हिस्सा लेने वाले हैं। उनके कार्यक्रम में 3 से 5 हजार तक लोग हैं। ये लोग पूरे तमिलनाडु से यहां पहुंचे हैं। इवेंट में धनुष महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। वह उन्हें तोहफे भी दे सकते हैं।

विज्ञापन

क्या होगा धनुष का अगला कदम?

बता दें कि धनुष ने एक मूवमेंट चलाया है। उन्होंने तमिलनाडु की कई विधानसभाओं में एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है। इसके जरिए वह अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि धनुष का यह मूवमेंट क्या मोड़ लेगा। क्या यह सामाजिक कामों तक सीमित रहेगा या अभिनेता राजनीति में कदम रखेंगे।

विज्ञापन